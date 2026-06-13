Demet Akalın'a Diyet Bozduran Sürpriz! Gelen Sütlacı Görünce Kendini Tutamadı!

Yoğun temposuna devam eden ünlü şarkıcı Demet Akalın'a yapılan fırın sütlaç sürprizi sosyal medyada paylaşılarak hayranlarını gülümsetti.

Demet Akalın'a Diyet Bozduran Sürpriz! Gelen Sütlacı Görünce Kendini Tutamadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2026 14:35

Türk pop müziğinin sönmeyen yıldızı Demet Akalın gerek dobralığı gerekse paylaşımlarıyla magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor. Her yaptığı her söylediği olay olan ünlü şarkıcı bu kez yüzleri gülümseten lezzetli bir sürprizle adından söz ettirdi. Demet Akalın'a sütlaç sürprizi yapıldı. Ünlü popçunun gelen bu tatlı jeste verdiği tepki ise hayranlarını hem eğlendirdi hem de iştah kabarttı.

Sahne Öncesi Tatlı Enerji Depoladı

Yoğun konser maratonu ve çekim temposu arasında koşturan Akalın'a yakın çevresi ya da hayranları tarafından en sevdiği tatlılardan biri olan ev yapımı sütlaç ikram edildi. Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı fırınlanmış nar gibi kızarmış sütlaç kasesini görür görmez bu anı takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Kendine has esprili üslubuyla sürprizi yapanlara teşekkür eden Akalın sahne öncesi adeta enerji depoladı.

Demet Akalın'ın bu doğal ve samimi halleri kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni alırken takipçileri "Süperstar'a sütlaç dopingi", "Demet yine diyet bozdu" şeklinde neşeli yorumlarda bulundu.

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