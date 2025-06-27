Demet Akalın & Sefo’nun yeni şarkısı “Yerinde Dur” rekora koşuyor

Türk pop müziğinin güçlü ismi Demet Akalın ve rap sahnesinin yıldız ismi Sefo, yazın en çok konuşulan şarkılarından biri olmaya aday “Yerinde Dur” ile müzik listelerini altüst etti.

Söz ve müziği Seyfullah Sağır (Sefo) imzası taşıyan parçanın aranjesi Aerro, görsel dünyası ise Arthur tarafından hazırlandı.

Yayınlandığı ilk andan itibaren büyük ses getiren “Yerinde Dur”, yalnızca birkaç gün içinde Instagram Reels’ta 14 milyona yaklaşan izlenmeye, TikTok’ta ise binlerce kullanıcı tarafından oluşturulan videolara ulaştı. Bu etkileyici performansıyla şarkı, yazın en büyük sosyal medya akımlarından biri haline geldi.

Enerjik temposu, akılda kalıcı nakaratı ve hit potansiyeliyle dikkat çeken “Yerinde Dur”, Spotify, Apple Music ve YouTube Music gibi dijital platformlarda da trend listelerine girmeyi başardı. Demet Akalın ve Sefo’nun güçlü uyumu sayesinde şarkı, dinleyicilerini dans etmeye ve ritmin peşinden gitmeye davet ediyor.

“Yerinde Dur”, 2025 yazının vazgeçilmez hiti olmaya şimdiden aday!