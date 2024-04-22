Demet Akalın, “Karıştırıcam Uykularını” ile sosyal medyada gündem oldu

Yıllardır dinlenme ve satış rekorları kıran pop müziğin kraliçesi Demet Akalın yeni albümü D POP ‘un ilk şarkısı “Karıştırıcam Uykularını” ile müzik severlerle buluşturdu. Demet Akalın şarkısı çıktı an itibariyle X Platformunda gündemin başına oturdu.

Demet Akalın, “Karıştırıcam Uykularını” ile sosyal medyada gündem oldu
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 22-04-2024 09:27

Yıllardır dinlenme ve satış rekorları kıran pop müziğin kraliçesi Demet Akalın yeni albümü D POP ‘un ilk şarkısı “Karıştırıcam Uykularını” ile müzik severlerle buluşturdu.

Demet Akalın “Karıştırıcam Uykularını” ile çıktığı an itibariyle X Platformunda gündemin başına otururken müzik listelerinde ilk sıraya yerleşti.

Demet Akalın ‘a sosyal medya’da gelen binlerce yorum arasında çoğunlukta “Yaz gelmiştir. Pop müziği özlemiştik.” ifadesi yer aldı.

“Karıştırıcam Uykularını” Survivor ‘da…
 
Dominik’te gerçekleşen ‘Survivor’ yarışmasının gelenekselleşen ‘Birleşme Partisi’nde Demet Akalın şarkısını ilk kez seslendirdi. 

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