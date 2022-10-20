Demet Akalın ilk kez açıkladı: "Onda çok param kalmıştı"

Bir dönem küslük yaşayan Demet Akalın ve Ece Erken geçmişe sünger çekti. Ece Erken’in eşinin öldürülmesinin ardından Demet Akalın’ın taziye ziyaretinde bulunmasıyla aralarındaki buzları eriten iki eski dost, önceki gün Etiler’de buluştu. Yemek yiyip sohbet eden arkadaşlar mekân çıkışı görüntülendi. Ece Erken, “Kış için tatil planları yaptık. Rotamız Las Vegas” dedi.

"O BENİM YOKLUK ARKADAŞIM"

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş’in sahnesine gitmiş, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan şarkıcıya, "Evlilik var mı?" diye sormuştu.

Magazin muhabirlerinin bu konuyu Akalın'a hatırlatması üzerine, "Evlenirse düğüne giderim. Çünkü şu piyasada mutluluğu hak eden nadir kadınlardan biri... Yanlış yapılmayacak, delikanlı, dost… Biliyorsunuz o benim varlık arkadaşım değil, yokluk arkadaşım. Onun için mutlu olmasını isterim" diye konuştu.

Demet Akalın, gazetecilerin, "Ebru Hanım'ın yüzüğü nasıldı?" sorusuna ise, "O kendi yüzüğü. Birisinin aldığı yüzük değil" cevabını verdi.





SÖZÜNÜ GERİ ALDI

Akalın, ayrıca geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından Miss Turkey 2022 yarışmasında üçüncülük tacını takan Neşe Erberk’in kızı Selin Erberk Gurdikyan’ın torpil ile dereceye girdiğini iddia etmişti. Sözünü geri aldığını ifade eden Akalın, hata yaptığını belirterek, cezayı Neşe Erberk’e kesti.

"ONDA ÇOK PARAM KALMIŞTI!"

Erberk ile iş yaptığı dönem parasını alamadığını söyleyen Demet Akalın, “Ne ayıp oldu. Aslında ne güzelmiş o kız. Bir tek resimden hemen cezasını kestim. Neşe Erberk’te çok param kalmıştı, o yüzden... Neşe'ciğim iyi günler, saygılar..." dedi.