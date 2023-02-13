Demet Akalın dört evini depremzedelere açıyor!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen iki deprem 10 ilde çok büyük yıkıma yol açtı. Bu depremlerde binlerce vatandaşımız yaşamlarını yitirdi. Bazı ünlü isimler ilk günden beri depremden etkilenen bölgelere destek verdi.

Pendik'teki evleri mağdurlara açıyor!



Deprem bölgelerine yardım gönderen şarkıcı Demet Akalın, depremzedeler için sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Akalın, önceki gün yaptığı açıklamayla Pendik'te bulunan dört evini deprem mağdurlarına açacağını söyledi.



İşte Akalın’ın o paylaşımı:

“Pendik’te dört tane dairemiz var. Bölgeden gelen depremzedeler için hazırlayacağız. Bu süreçte evleri döşememiz için eşyalar gerekiyor. Önce kombi şart... Yardım etmek isteyenlerin bize ulaşmalarını istiyoruz”