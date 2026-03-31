"Delikanlı" İçin Tarih Verildi: Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen Geliyor!

Delikanlı dizisi ne zaman başlıyor? SHOW TV'nin yeni dizisi Delikanlı'nın yayın günü belli oldu. Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen'li kadro 6 Nisan'da sahada!

Yayın Tarihi : 31-03-2026 11:27

SHOW TV ekranlarında fırtınalar estirmeye hazırlanan, OGM Pictures imzalı yeni dizi "Delikanlı" için geri sayım başladı. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği merakla beklenen yapımın ikinci tanıtımı izleyiciyle buluşurken, dizinin yayın tarihi de netlik kazandı.

İlk Bölüm 6 Nisan Pazartesi Akşamı

Başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş’ın paylaştığı "Delikanlı", 6 Nisan Pazartesi saat 20.00’de ilk bölümüyle SHOW TV ekranlarında olacak.

Aşk, Öfke ve Büyük Değişim

Yayınlanan çarpıcı tanıtımda; Yusuf’un (Mert Ramazan Demir) Hazan’a (Melis Sezen) duyduğu aşk ve öfke arasındaki gelgitleri sahneye taşınırken, Hazan’ın en zor anlarında Sarp’ın (Salih Bademci) desteğini alması hikayedeki dengelerin nasıl değişeceğine dair ipuçları veriyor. Tanıtımın en dikkat çeken noktası ise Yusuf’un geçirdiği büyük değişim ve Sarp’ın en değerli varlığı Dila (Mina Demirtaş) ile karşılaşması oldu. Bu karşılaşmanın tesadüf mü yoksa planlı bir intikam hamlesi mi olduğu şimdiden merak konusu.

Dev Kadro, Güçlü Reji

Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz gibi başarılı isimlerin oturduğu dizinin senaryosunu Aybike Ertürk ve ekibi kaleme alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle "Delikanlı", Pazartesi akşamlarının yeni favorisi olmaya aday.

Haberin Videosu : Delikanlı 1.Bölüm 1.Fragmanı |
