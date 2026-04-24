Delikanlı Dizisine Bomba Transfer

Uğur Aslan, Show TV'nin Delikanlı dizisine Miran rolüyle dahil oldu. Sarp'ın düşmanı, Yusuf'un akıl hocası olan Miran, tüm dengeleri değiştirecek.

Yayın Tarihi : 24-04-2026 12:54

Show TV’nin Pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Delikanlı dizisi, kadrosuna dahil ettiği usta bir isimle heyecanı zirveye taşıdı. OGM Pictures imzalı iddialı yapım, başarılı aktör Uğur Aslan ile el sıkıştı. Dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz otururken, senaryoyu ise usta kalem Aybike Ertürk hazırlıyor. Uğur Aslan, hikâyenin gidişatını tamamen değiştirecek olan Miran karakterine hayat verecek.

Miran Karakteriyle Büyük Kriz Çözüldü

Dizideki Miran rolü için aslında daha önce usta oyuncu Fırat Tanış ile anlaşıldığı kamuoyuna yansımıştı. Ancak sosyal medyada ve kamuoyunda yükselen tepkiler, yapım ekibinin geri adım atmasına neden oldu. Yaşanan bu kısa süreli oyuncu krizi, Uğur Aslan’ın kadroya dahil edilmesiyle profesyonelce çözüldü. Aslan, sergileyeceği performansla dizideki tansiyonu yükseltmeye hazırlanıyor. Özellikle karakterin derinliği ve geçmişle olan bağı, izleyicilere şimdiden büyük merak uyandırdı.

Sarp’ın Ezeli Düşmanı Geliyor

Dizinin olay örgüsünde Miran, tüm dengeleri sarsacak bir konumda yer alacak. Salih Bademci tarafından canlandırılan Sarp karakterinin geçmişten gelen en büyük düşmanı olarak hikâyeye giriş yapacak. İkili arasındaki hesaplaşmaların dizideki aksiyonu artırması bekleniyor. Öte yandan Miran, sadece bir düşman değil, aynı zamanda Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği Yusuf karakterinin akıl hocası olarak da karşımıza çıkacak. Bu çift yönlü karakter yapısı, hikâyedeki çatışmaları daha karmaşık ve etkileyici bir hale getirecek.

Delikanlı’da İstanbul Sokakları ve İntikam

Çekimleri Balat ve Fener gibi tarihi dokusu yüksek semtlerde devam eden Delikanlı, mahalle kültürüyle yeraltı dünyasını harmanlıyor. Melis Sezen ve Mina Demirtaş gibi isimlerin de yer aldığı güçlü kadro, Uğur Aslan’ın katılımıyla daha da zenginleşti. Yusuf’un intikam yolculuğu ve geçmişin karanlık sırları, Miran’ın gelişiyle yeni bir boyut kazanacak. İzleyiciler, bu flaş transferin ardından Sarp ve Miran arasındaki ilk büyük karşılaşmanın ne zaman gerçekleşeceğini heyecanla beklemeye başladı.

İrem Derici Cihangir'de Görüntülendi: "Sakin İrem Olmaya Kararlıyım!"
