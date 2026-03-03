Delikanlı Dizisinde Rota Değişti! Roma Tanışması İstanbul’da Çekilecek.

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen’in paylaştığı, sezonun en merak edilen yapımlarından biri olan "Delikanlı" dizisinin setinden yeni haberler var. OGM Pictures imzalı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, senaryodaki kilit sahnelerden biri için sürpriz bir mekan değişikliğine gidildi.

Roma Hayali İstanbul’da Gerçekleşecek

Dizinin hikayesinde Yusuf (Mert Ramazan Demir) ve Dila’nın (Melis Sezen) yollarının ilk kez kesiştiği yer olan Roma sahneleri için planlanan İtalya yolculuğu iptal edildi. Yapım ekibi, hikayenin bu başlangıç noktasını İstanbul’a taşıma kararı aldı.

Mahalle Sahneleri Tam Gaz: Çekimler şu an için karakterlerin mahalle hayatını yansıtan sahnelerle devam ediyor.

Tanışma Sahnesi: Yusuf ve Dila’nın kaderini birleştiren o ilk anlar, İstanbul’un büyülü atmosferinde çekilecek.

Kadro Genişliyor: Salih Bademci Sete Çıkıyor

Dizinin güçlü oyuncu kadrosuna dahil olan usta oyuncu Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş’ın da bu hafta içinde kamera karşısına geçmesi bekleniyor. Henüz netleşen bir takvim olmasa da, hikayenin yan karakterlerinin hikayeye dahil olmasıyla çekim temposunun artacağı öngörülüyor.