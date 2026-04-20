Delikanlı Dizisinde Deprem: Fırat Tanış Daha Girmeden Çıkarıldı!

Fırat Tanış, şiddet iddiaları ve sosyal medya tepkileri sonrası Delikanlı dizisinin kadrosundan çıkarıldı. OGM Pictures ayrılığın nedenini açıkladı.

Yayın Tarihi : 20-04-2026 18:57

Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş’ın başrollerini paylaştığı Delikanlı dizisinde, oyuncu kadrosuna dair sarsıcı bir gelişme yaşandı. Dizinin 3. bölümünde, Sarp karakterinin geçmişten gelen ezeli düşmanı Miran rolüyle hikayeye dahil olan Fırat Tanış, projeye katıldıktan çok kısa bir süre sonra kadrodan çıkarıldı. Tanış’ın diziye girişiyle birlikte sosyal medya platformlarında yükselen tepkiler, yapım ve kanal yönetimini radikal bir karar almaya itti.

Sosyal Medya Tepkileri Kararda Etkili Oldu

Fırat Tanış’ın kadroya dahil olmasıyla başlayan tartışmaların odağında, oyuncu hakkında geçmişte ortaya atılan şiddet iddiaları yer alıyordu. Eski sevgilisine yönelik fiziksel şiddet uyguladığına dair suçlamalarla gündeme gelen oyuncunun, böyle iddialı bir yapımda yer alması izleyiciler tarafından sert şekilde eleştirildi. Yaklaşık 7 ay önce kayyum atanan Show TV yönetiminin, topluma kötü örnek teşkil edebilecek ekran yüzleriyle çalışmama prensibi doğrultusunda bu kararı aldığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Yapım Şirketinden Resmi Açıklama Geldi

Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından dizinin yapımcısı OGM Pictures, sürece dair yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Şirket, ayrılık kararının arkasındaki gerekçeyi profesyonel nedenlere dayandırdı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Miran karakterine değerli katkılar sunacağına inandığımız sevgili Fırat Tanış’la proje özelindeki görüşmelerimize mevcut program ve teknik koşullar doğrultusunda karşılıklı anlayış çerçevesinde sonlandırdığımızı bildirmek isteriz.”

Sahneler Silindi, Gelecek Belirsiz

Ayrılık kararının kesinleşmesiyle birlikte, Fırat Tanış’ın çekilmiş olan tüm sahneleri diziden çıkarıldı. Dizinin yönetmeni Zeynep Günay ile özel hayatında birliktelik yaşadığı bilinen oyuncunun ani vedası, set ortamında da büyük yankı uyandırdı. Yapım ekibinin Miran karakterini başka bir oyuncuyla mı devam ettireceği yoksa karakteri tamamen hikayeden mi sileceği konusu ise henüz netlik kazanmadı. Delikanlı dizisi takipçileri, yaşanan bu krizin senaryonun gidişatını nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.

Benzer Haberler
Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri’nin Final Sırrını Açıkladı: Yılmaz Erdoğan Direndi! Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri’nin Final Sırrını Açıkladı: Yılmaz Erdoğan Direndi!
A.B.İ Dizisinde Flaş Ayrılık: Usta Oyuncu Kadrodan Ayrılıyor! A.B.İ Dizisinde Flaş Ayrılık: Usta Oyuncu Kadrodan Ayrılıyor!
Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Kan: Murat Aygen Kadroya Dahil Oluyor Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Kan: Murat Aygen Kadroya Dahil Oluyor
Haysiyet Dizisinde Yeni Transfer: Elifcan Ongurlar Kadroya Katıldı Haysiyet Dizisinde Yeni Transfer: Elifcan Ongurlar Kadroya Katıldı
Giray Altınok Vampir Rolü İçin Yollara Düştü: İşte Macaristan Macerası Giray Altınok Vampir Rolü İçin Yollara Düştü: İşte Macaristan Macerası
Yeraltı 12. Bölüm Tanıtımı Yeniden Yayınlandı: Silahlı Saldırı Sahnesi Çıkarıldı! Yeraltı 12. Bölüm Tanıtımı Yeniden Yayınlandı: Silahlı Saldırı Sahnesi Çıkarıldı!
Demet Özdemir'den Eleştirilere Yanıt: "Linç Kampanyasını Durdurun"

Gamze Özçelik 8 Yıllık Aranın Ardından Setlere Dönüyor

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül Nişan Yüzüklerini Takttı

Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri'nin Final Sırrını Açıkladı: Yılmaz Erdoğan Direndi!

Popstar Yıldızı Rıza Tamer'den Acı Haber: Bodrum'da Hayatını Kaybetti