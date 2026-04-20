Delikanlı Dizisinde Deprem: Fırat Tanış Daha Girmeden Çıkarıldı!

Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş’ın başrollerini paylaştığı Delikanlı dizisinde, oyuncu kadrosuna dair sarsıcı bir gelişme yaşandı. Dizinin 3. bölümünde, Sarp karakterinin geçmişten gelen ezeli düşmanı Miran rolüyle hikayeye dahil olan Fırat Tanış, projeye katıldıktan çok kısa bir süre sonra kadrodan çıkarıldı. Tanış’ın diziye girişiyle birlikte sosyal medya platformlarında yükselen tepkiler, yapım ve kanal yönetimini radikal bir karar almaya itti.

Sosyal Medya Tepkileri Kararda Etkili Oldu

Fırat Tanış’ın kadroya dahil olmasıyla başlayan tartışmaların odağında, oyuncu hakkında geçmişte ortaya atılan şiddet iddiaları yer alıyordu. Eski sevgilisine yönelik fiziksel şiddet uyguladığına dair suçlamalarla gündeme gelen oyuncunun, böyle iddialı bir yapımda yer alması izleyiciler tarafından sert şekilde eleştirildi. Yaklaşık 7 ay önce kayyum atanan Show TV yönetiminin, topluma kötü örnek teşkil edebilecek ekran yüzleriyle çalışmama prensibi doğrultusunda bu kararı aldığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Yapım Şirketinden Resmi Açıklama Geldi

Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından dizinin yapımcısı OGM Pictures, sürece dair yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Şirket, ayrılık kararının arkasındaki gerekçeyi profesyonel nedenlere dayandırdı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Miran karakterine değerli katkılar sunacağına inandığımız sevgili Fırat Tanış’la proje özelindeki görüşmelerimize mevcut program ve teknik koşullar doğrultusunda karşılıklı anlayış çerçevesinde sonlandırdığımızı bildirmek isteriz.”

Sahneler Silindi, Gelecek Belirsiz

Ayrılık kararının kesinleşmesiyle birlikte, Fırat Tanış’ın çekilmiş olan tüm sahneleri diziden çıkarıldı. Dizinin yönetmeni Zeynep Günay ile özel hayatında birliktelik yaşadığı bilinen oyuncunun ani vedası, set ortamında da büyük yankı uyandırdı. Yapım ekibinin Miran karakterini başka bir oyuncuyla mı devam ettireceği yoksa karakteri tamamen hikayeden mi sileceği konusu ise henüz netlik kazanmadı. Delikanlı dizisi takipçileri, yaşanan bu krizin senaryonun gidişatını nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.