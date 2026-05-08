Delikanlı da Reyting Kurbanı! Mert Ramazan Demir'e Büyük Şok

Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Mina Demirtaş ve Salih Bademci'yi buluşturan Delikanlı'nın fişi çekildi. Dizi 7. bölümde erkan final yapıyor. İşte detaylar...

Delikanlı da Reyting Kurbanı! Mert Ramazan Demir'e Büyük Şok
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 08-05-2026 15:31

Show TV'nin büyük umutlarla sezona başlayan dizisi Delikanlı da reyting kurbanı oldu. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken ve sezona iddialı bir başlangıç yapan Delikanlı'nın ömrü kısa sürdü. Kadrosunda Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Mina Demirtaş ve Salih Bademci gibi isimleri barındıran dizi 32 milyon bütçesiyle son dönemin en yüksek maliyetli yapımlarının başında geliyordu. 

Yönetmen Değişmişti

Show TV’nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, Delikanlı dizisi 5. bölümde yönetmen değişikliğine gitmişti. Zeynep Günay yönetmenlik koltuğunu Aybike Ertürk'e devretmişti. Fakat şu an 6. bölümü çekilen diziye daha fazla şans tanınmadı. Kanal yönetimi Delikanlı'nın fişini çekti. Delikanlı dizisi 7. bölümde ekrana veda edecek.


Mert Ramazan Demir Bu Dizi İçin İmaj Yenilemişti

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan ve bu dizi ile adını geniş kitlelere duyuran Mert Ramazan Demir, Delikanlı dizisi için kilo vermiş ve saç stilini değiştirmişti. Yeni bir görünüme kavuşan oyuncu diziye hazırlık aşamasında da büyük emek harcamıştı. Ayrıca oyuncu Melis Sezen, Mina Demirtaş ve Salih Bademci gibi isimlerle de ilk kez kamera karşısına geçiyor. 


Rolü İçin Oldukça Heyecanlıydı

Delikanlı'da Yusuf karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir dizi yayına girmeden önce rolünü şu sözlerle anlatmıştı:

"Yusuf, güçlü bir adalet duygusuna sahip, doğrularından kolay vazgeçmeyen ve haksızlık karşısında geri adım atmayan bir adam. Sertliği kabadayılıktan değil, hayatın erken yaşta yüklediği sorumluluklardan geliyor; emeğe, onura ve sadakate her şeyden fazla değer veriyor. Sevdiği insanlar için durmadan çalışıyor, kurduğu mütevazı ama sıcak bir hayat hayaliyle ayakta kalıyor. Ancak bu bağlılık, zaman zaman kaybetme korkusuyla birleşerek sahiplenici ve kontrolcü bir hale bürünebiliyor"
 

Benzer Haberler
İsmi Değişen Adana Günlükleri Dizisine 3 Yeni Transfer İsmi Değişen Adana Günlükleri Dizisine 3 Yeni Transfer
Uzak Şehir Sezon Finali Tarihi Belli Oldu: 63. Bölümde Veda! Uzak Şehir Sezon Finali Tarihi Belli Oldu: 63. Bölümde Veda!
Alperen Duymaz ve Özge Yağız Partner Oldu: Alperen Duymaz ve Özge Yağız Partner Oldu: "Doğanın Kanunu" Okuma Provası Yapıldı!
Kıskanmak Setinde Duygusal Veda: Son Sahne Çekildi, Pasta Kesildi Kıskanmak Setinde Duygusal Veda: Son Sahne Çekildi, Pasta Kesildi
Teşkilat’ta Yaprak Dökümü! 3 Bomba İsim Sezon Finalinde Veda Ediyor Teşkilat’ta Yaprak Dökümü! 3 Bomba İsim Sezon Finalinde Veda Ediyor
Kızılcık Şerbeti’nden Sonra Büyük Sürpriz: Rahimcan Kapkap Kızılcık Şerbeti’nden Sonra Büyük Sürpriz: Rahimcan Kapkap "Emir" Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
  • 02-05-2026 12:05

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi

Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!
  • 04-05-2026 11:24

Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!

Ünlü Spor Spikerinin Yayında Giydiği Kıyafetler Uygunsuz Bulundu! Şikayet Yağıyor
  • 06-05-2026 09:57

Ünlü Spor Spikerinin Yayında Giydiği Kıyafetler Uygunsuz Bulundu! Şikayet Yağıyor

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti:
  • 08-05-2026 11:27

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti: "Bir Daha Görmeyeceksiniz" Demişti Ama...

Sinem Kobal Londra Sokaklarını Fethetti: Yeni Tatil Rotası Olay Oldu!
  • 06-05-2026 11:00

Sinem Kobal Londra Sokaklarını Fethetti: Yeni Tatil Rotası Olay Oldu!