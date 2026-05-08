Delikanlı da Reyting Kurbanı! Mert Ramazan Demir'e Büyük Şok

Show TV'nin büyük umutlarla sezona başlayan dizisi Delikanlı da reyting kurbanı oldu. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken ve sezona iddialı bir başlangıç yapan Delikanlı'nın ömrü kısa sürdü. Kadrosunda Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Mina Demirtaş ve Salih Bademci gibi isimleri barındıran dizi 32 milyon bütçesiyle son dönemin en yüksek maliyetli yapımlarının başında geliyordu.

Yönetmen Değişmişti

Show TV’nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, Delikanlı dizisi 5. bölümde yönetmen değişikliğine gitmişti. Zeynep Günay yönetmenlik koltuğunu Aybike Ertürk'e devretmişti. Fakat şu an 6. bölümü çekilen diziye daha fazla şans tanınmadı. Kanal yönetimi Delikanlı'nın fişini çekti. Delikanlı dizisi 7. bölümde ekrana veda edecek.



Mert Ramazan Demir Bu Dizi İçin İmaj Yenilemişti

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan ve bu dizi ile adını geniş kitlelere duyuran Mert Ramazan Demir, Delikanlı dizisi için kilo vermiş ve saç stilini değiştirmişti. Yeni bir görünüme kavuşan oyuncu diziye hazırlık aşamasında da büyük emek harcamıştı. Ayrıca oyuncu Melis Sezen, Mina Demirtaş ve Salih Bademci gibi isimlerle de ilk kez kamera karşısına geçiyor.



Rolü İçin Oldukça Heyecanlıydı

Delikanlı'da Yusuf karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir dizi yayına girmeden önce rolünü şu sözlerle anlatmıştı:

"Yusuf, güçlü bir adalet duygusuna sahip, doğrularından kolay vazgeçmeyen ve haksızlık karşısında geri adım atmayan bir adam. Sertliği kabadayılıktan değil, hayatın erken yaşta yüklediği sorumluluklardan geliyor; emeğe, onura ve sadakate her şeyden fazla değer veriyor. Sevdiği insanlar için durmadan çalışıyor, kurduğu mütevazı ama sıcak bir hayat hayaliyle ayakta kalıyor. Ancak bu bağlılık, zaman zaman kaybetme korkusuyla birleşerek sahiplenici ve kontrolcü bir hale bürünebiliyor"

