Dehşet Bey’in Yayın Tarihi Açıklandı: Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün Başrolde

Prime Video’nun yeni filmi Dehşet Bey’in yayın tarihi açıklandı. Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ün başrolde olduğu film 21 Ekim’de izleyiciyle buluşacak.

Dehşet Bey'in Yayın Tarihi Açıklandı: Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün Başrolde
Yayın Tarihi : 01-10-2025 15:01

Prime Video’nun merakla beklenen yerli filmi Dehşet Bey için resmi açıklama geldi. Başrollerinde Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ün yer aldığı film, 21 Ekim’de izleyiciyle buluşacak. Platform ayrıca yapımın ilk fragmanını da yayınladı.

Mehmet Ada Öztekin Yönetmenliğinde

Başarılı yönetmen Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği film, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’e; Yıldıray Şahinler, Musa Uzunlar, Saygın Soysal, Onur Özaydın ve Dolunay Soysert gibi deneyimli oyuncular eşlik ediyor.

Murat Menteş İmzalı Senaryo

Filmin senaryosu, çizimlerini M.K. Perker’in üstlendiği aynı adlı çizgi romanın da yazarı olan Murat Menteş tarafından kaleme alındı. Bu detay, çizgi roman severlerin projeye olan ilgisini artırıyor.

Konusu Ne?

Dehşet Bey, acımasız bir suikastçının hayatını konu alıyor. Yıllarca soğukkanlı bir katil olarak yaşayan karakter, ilk kez aşkla tanışınca büyük bir değişim sürecine giriyor. Hem aksiyon hem de duygusal yönleriyle dikkat çeken film, farklı türleri harmanlayarak izleyiciye unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi Netleşti

Uzun süredir heyecanla beklenen film, 21 Ekim 2025 tarihinde Prime Video’da seyirci karşısına çıkacak. Yayınlanan ilk fragman ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

