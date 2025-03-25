"Dehşet Bey" Filminin Kadrosu Genişledi! 5 Yeni İsim Daha Dahil Oldu

"Dehşet Bey" filmi için hazırlıklar devam ediyor! Filmin kadrosuna 5 yeni oyuncu daha katıldı. İşte tüm detaylar!

KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 25-03-2025 17:06

O3 Medya’nın sinemaseverlerle buluşturmayı planladığı "Dehşet Bey" filmi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 6 Nisan’da sete çıkması planlanan yapım, Türkiye’nin en başarılı yönetmenlerinden Mehmet Ada Öztekin tarafından yönetiliyor. Senaryosunu ise usta yazar Murat Menteş kaleme aldı.

Başrollerde Kimler Var?

Filmin başrollerinde Barış Arduç (Dehşet) ve Tuba Büyüküstün (Abide Hürriyet) yer alıyor. Ayrıca projede Musa Uzunlar (Harun Hürriyet), Dolunay Soysert (Destan Hatun), Saygın Soysal (Nejat Kanije), Onur Özaydın (Bekir Kerbela) ve Yıldıray Şahinler (Alparslan Forsa) gibi deneyimli isimler de bulunuyor.

Kadroya 5 Yeni Oyuncu Katıldı

Filmin güçlü oyuncu kadrosuna dikkat çeken isimler dahil oldu. Hilmicem İntepe (Silvanlı), Mehmet Aykaç (Hamza), Kemal Burak Alper (Safir Forza) ve Ayberk Aladar (Bora Tor) filmde önemli rolleri üstlenecek. Ayrıca, başarılı oyuncu Cemal Hünal, Kudret Karadağ karakteriyle konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

"Dehşet Bey" filmi, aksiyon dolu sahneleri ve etkileyici hikayesiyle büyük merak uyandırıyor. Sinemaseverler bu heyecan verici yapımı sabırsızlıkla bekliyor.

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