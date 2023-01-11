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Gecce Magazin Haberleri

Deha Bilimlier ‘Bana Sor' ile Avrupa  Turnesi’ne çıkıyor!

Bir dönemin eller havaya eğlencelerini sahnelerde yeniden yaşatmaya  başladı Deha Bilimlier.

Deha Bilimlier ‘Bana Sor' ile Avrupa  Turnesi’ne çıkıyor!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 11-01-2023 14:52

Sahne aldığı  her mekanda  non stop  yaklaşık  üç saat kalan sanatçı, yorumladığı  şarkıları  ve yüksek enerjisi ile sevenlerine neşe katıyor. ‘ Tanrım ‘ şarkısı  ile yıllar  evvel büyük bir çıkış yapan Bilimlier, şu sıralar  Ferdi Tayfur’un döneminde  epey  beğenilen  ‘ Bana Sor ‘  şarkısını  yeniden yorumlamış, oldukça   şık  bir aranje  ile  pek  yakında  sevenlerine şarkıyı armağan edecek.

Deha  Bilimlier  programı esnasında  taklitlerini yaptığı  Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses ve Hakan Altun şarkıları  ile dikkat  çekiyor.

 

Geçtiğimiz yazdan bu yana sahneden sahneye koşan başarılı sanatçı yılbaşında Batum'da  sahne aldı. Gelecek hafta Avrupa Turnesine başlayacak olan Bilimlier 20 Ocak ve 21 Ocak gecceleri Frankfurt’ta  yeni açılan Delice Frankfurt’ta iki akşam sahne alacak, turnede  Köln, Hamburg, Berlin, Münich, Amsterdam ve Rotterdam başta  olmak üzere  birçok şehir  var.

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