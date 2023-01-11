Deha Bilimlier ‘Bana Sor' ile Avrupa  Turnesi’ne çıkıyor!

Sahne aldığı her mekanda non stop yaklaşık üç saat kalan sanatçı, yorumladığı şarkıları ve yüksek enerjisi ile sevenlerine neşe katıyor. ‘ Tanrım ‘ şarkısı ile yıllar evvel büyük bir çıkış yapan Bilimlier, şu sıralar Ferdi Tayfur’un döneminde epey beğenilen ‘ Bana Sor ‘ şarkısını yeniden yorumlamış, oldukça şık bir aranje ile pek yakında sevenlerine şarkıyı armağan edecek.

Deha Bilimlier programı esnasında taklitlerini yaptığı Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses ve Hakan Altun şarkıları ile dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yazdan bu yana sahneden sahneye koşan başarılı sanatçı yılbaşında Batum'da sahne aldı. Gelecek hafta Avrupa Turnesine başlayacak olan Bilimlier 20 Ocak ve 21 Ocak gecceleri Frankfurt’ta yeni açılan Delice Frankfurt’ta iki akşam sahne alacak, turnede Köln, Hamburg, Berlin, Münich, Amsterdam ve Rotterdam başta olmak üzere birçok şehir var.