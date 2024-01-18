Değişimiyle sık sık gündem olan Büşra Pekin'den filtre uyarısı: Dikkat!

Sıkça estetik işlemleriyle gündeme gelen Büşra Pekin, son olarak 834 bin takipçili Instagram hesabından yeni pozlarını paylaştı. Ünlü isim, ardı ardına paylaştığı karelerin altına "Fotoğraflarda filtre kullanılmıştır" notunu düştü.

Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun kısa sürede 3 binden fazla beğeni alan paylaşımına çeşitli yorumlarda bulundu. Bazıları "Kadın evrim geçirmiş", "Sen kimsin?", "Filtrenin yakıştığı tek kişi", "Gerek var mıydı filtreye?" ve "Estetik harikası mı, makyaj hilesi mi bilemem ama görsellikte geldiği şu durumdan sonra söylenecek tek söz maşallah" gibi ifadelerle görüşlerini dile getirdi.