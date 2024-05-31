Defne Samyeli'nin Filistin çıkışı tepki çekti: 'Tribünlere oynamak...'

İsrail'in Refah'taki çadırkente düzenlediği saldırının ardından "All Eyes On Rafah" (Tüm Gözler Refah'ta) yazılı hikâye, Instagram'da 37 milyondan fazla kişi tarafından paylaşıldı. Türkiye'den birçok ünlü isim de konuyla ilgili paylaşım yaparken, Defne Samyeli'nin sözleri tepki topladı.

Magazin Burada muhabirinin "Refah'ta bir katliam yaşandı, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Defne Samyeli şu yanıtı verdi:

"Bu sorunun ve bu soruya verilen bütün cevapların tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Bu, on yıllardır devam eden ve altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar hakkında haklı haksız demek, siz mikrofonu uzattığınızda iki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları dinsin, savaş olmasın, barış olsun' demenin son derece yüzeysel ve günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.

Elbette dünyada insanların katledilmesi kimsenin huzur içinde izleyebileceği bir şey değil. Ancak bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe, bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek son derece safça bir yaklaşım. Bu konuyu sabaha kadar konuşup tribünlere oynayarak içimizi rahatlatmış oluruz. Ben böyle düşünmüyorum."

Defne Samyeli, bu açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.