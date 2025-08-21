Defne Samyeli’nden Rasim Ozan Kütahyalı’ya Sert Tepki: "Ateş Olsan Ancak Cürmün Kadar Yer Yakarsın"

Eski haber spikeri, şimdilerde şarkıcı ve oyuncu olarak kariyerine devam eden Defne Samyeli, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sert sözlerle karşılık verdi. Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kütahyalı’ya “Seni gidi yalancı” diyerek seslendi.

Tartışma Nasıl Başladı?

Samyeli, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kendisine yöneltilen “Beyaz Türk müsünüz?” sorusuna, “Beyazını bilmem ama ben Türk’üm. Türkiyeli falan değilim, Türk’üm” yanıtını vermişti. Bu sözlerin ardından Kütahyalı başka bir programda, “Defne Samyeli aslen Malatyalı. Alevi kökenleri var. Seneler sonra bunu inkâr etti” ifadelerini kullandı.

“Seni Gidi Yalancı”

Bu açıklamalara öfkelenen Defne Samyeli, sosyal medya hesabından Rasim Ozan Kütahyalı’ya ağır sözlerle yüklendi. Ünlü isim, “Malatyalı ve Alevi vatandaşlarımızı tüm kalbimle kucaklıyorum. Ancak ne Malatyalıyım ne de Aleviyim” dedi. Ayrıca kendisine yönelik iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

“Trollük Yapıyorsun”

Samyeli, Kütahyalı’yı “ipleri başkalarının elinde olan, çıkarına göre söylem, taraf, parti ve dil değiştiren troll” sözleriyle tanımladı. “Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. O da fazla hükmü olan bir yer değil” diyerek çıkış yaptı.

“Etnik Kimlik Vurgularıyla Ulus Devlet Zedelenemez”

Sözlerine devam eden Defne Samyeli, “Malatyalı ve Alevi de olabilirdim. Bu yine Türk olduğum gerçeğini değiştirmezdi. Nerede doğduğum önemli değil, ben İstanbul doğumluyum” dedi. Ayrıca etnik kimlik tartışmaları üzerinden yapılan bu tür yorumların, Türkiye’nin birlik yapısına zarar verdiğini savundu.