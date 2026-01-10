Defne Samyeli’den "Gizemli Sevgili" Cevabı: "Belki Vardır, Belki Yoktur"

Defne Samyeli'den aşk hayatı açıklaması! Nişantaşı'nda görüntülenen Defne Samyeli, sevgilisi olup olmadığı sorusuna gizemli bir cevap verdi. İşte Samyeli'nin 2026 planları ve kızlarıyla olan ilişkisinin detayları...

Defne Samyeli’den
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-01-2026 10:25

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, Nişantaşı’nda gerçekleştirdiği alışveriş turu sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cem Yılmaz ile 2020’de sona eren ilişkisinin ardından özel hayatını sessizliğe gömen Samyeli, yeni bir aşkın sinyallerini oldukça merak uyandırıcı bir şekilde verdi.

Aşk Hayatında "İnşallah" Bilmecesi

Özel hayatıyla ilgili gelen soruları her zamanki zarif ve mesafeli tavrıyla karşılayan Samyeli, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna şu sözlerle kapıyı aralık bıraktı:

"Buna tek kelimeyle cevap verebilirim: İnşallah... Bilmem, belki vardır belki yoktur."

"Kızlarımla Tek Bir Gardırobu Paylaşıyoruz"

Eren Talu ile evliliğinden olan kızları Deren ve Derin Talu ile olan ilişkisine de değinen Samyeli, genç yaşta anne olmanın keyfini sürdüğünü belirtti:

  • Ortak Dolap Kuralları: Kızlarıyla her şeyini paylaştığını söyleyen Samyeli, "Ayakkabılarımızdan kıyafetlerimize kadar her şeyimiz uyuyor. Aramızda belli kurallar ve kodlar var, bunlara uyduğumuz sürece birbirimizin dolabına müdahale edebiliyoruz" dedi.

  • Stüdyo Çocukları: Çocuklarını büyütürken işten ayırmadığını belirten sanatçı, kızlarının televizyon koridorlarını çok iyi bildiğini ifade etti.

2026: Albümler ve Kendi Senaryosuyla Dönüş Yılı

2025 yılını bir "yenilenme ve tohum ekme" yılı olarak tanımlayan Defne Samyeli, 2026 için büyük hedeflerini açıkladı:

  • Müzik: 2026'da birden fazla albüm projesini hayata geçirecek.

  • Oyunculuk: Setleri özlediğini ancak seçici olduğunu vurguladı. İçine sinen bir proje bulamazsa, eğitimini aldığı kendi senaryosunu hayata geçireceğini müjdeledi: "Gereksiz sahnelerle ön plana çıkmak bana göre değil."

