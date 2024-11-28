Defne Samyeli’den evlilik yorumu: “24 saatte evlenebilirim”

15 yıl önce Eren Talu ile yollarını ayıran ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, katıldığı bir davette aşk ve evlilik üzerine yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Hayatındaki yeni dönemi ve evliliğe bakış açısını samimiyetle paylaşan Samyeli, bekarlık hayatından memnun olduğunu ancak doğru kişi karşısına çıktığında evlenmeye açık olduğunu söyledi.

“Kendimi hiçbir zaman aşka kapamadım” diyen Samyeli, sözlerine şu çarpıcı ifadelerle devam etti:



“Evlenebilirim tabii, evlenmek için doğru insan çıkarsa tabii evet. Neden olmasın? Bekar hayatımda da çok mutluyum. Boşanalı 15 yıl oldu. Ben de onlar için evlenilecek insan olmayabilirim. Aile kurmayı herkesle istemiyorsunuz, herkes de sizinle istemiyor. O başka bir uyum gerektiriyor.”

Defne Samyeli, dolu dolu bir aile hayatı yaşadığını ve artık evlenmek için bir zorunluluk hissetmediğini belirterek şunları ekledi:

“Hiç evlenmesem de olur. Ancak sürpriz biri karşıma çıkarsa 24 saatte bile evlenebilirim.”

Samyeli’nin bu açıklamaları, davetin en çok konuşulan konularından biri oldu. Cesur ve özgüven dolu açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü isim, hem aşk hayatındaki duruşu hem de hayata dair pozitif bakış açısıyla hayranlarından takdir topladı