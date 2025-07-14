Defne Samyeli’den Cannes Tatiline Devam: Güzelliğiyle Büyüledi

Defne Samyeli, kızları Deren Talu ve Derin Talu ile birlikte çıktığı Cannes tatilini dolu dolu yaşamaya devam ediyor. 27 Haziran’da Fransa’ya giden ünlü isim, sosyal medyada paylaştığı tatil kareleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Güzelliği ve enerjisiyle adeta yıllara meydan okuyan Samyeli, takipçilerinden tam not aldı.

Anne-Kız Cannes Çıkarması

Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarıyla birlikte yazın keyfini çıkaran Samyeli, Fransa’nın gözde destinasyonlarından Cannes’da günlerini deniz, güneş ve şıklık içinde geçiriyor. 17 gündür tatilde olan ünlü sunucu ve oyuncu, hem doğanın tadını çıkarıyor hem de sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşımlar yapıyor.

Fiziğiyle Yorum Yağmuru Aldı

Bikinisiyle objektif karşısına geçen Defne Samyeli, kızı Deren Talu’nun çektiği kareyi takipçileriyle paylaştı. Zarif fiziği ve iddialı duruşuyla genç kızlara taş çıkartan Samyeli’nin bu paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Her detayda zarafetini yansıtan ünlü isim, “tatil stili”yle de ilham vermeye devam ediyor.

Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Defne Samyeli, sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda enerjisi ve gençlik dolu ruhuyla da dikkat çekiyor. Her paylaşımı, hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor. Tatilin keyfini kızlarıyla birlikte çıkaran Samyeli’nin neşeli ve doğal halleri sosyal medyada sıkça konuşuluyor.