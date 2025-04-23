Defne Samyeli'den Büyük Deprem Uyarısına Tepki: "Hazırlıksız Bekliyoruz"

Silivri açıklarında meydana gelen peş peşe 5 deprem, İstanbul'u derinden sarstı. Depremler arasında en büyüğü 6,2 büyüklüğünde oldu. Deprem sonrası ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün yaptığı açıklamalar ise büyük yankı uyandırdı. Eski spiker Defne Samyeli, Görür’ün açıklamalarını duyunca depreme karşı alınan önlemlerin yetersizliğine tepki gösterdi.

Prof. Dr. Naci Görür’ün Uyarıları: İstanbul İçin Zaman Kalmadı

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’daki depreme ilişkin şunları söyledi: "Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil. Türkiye, asla değişmemesi gereken gündemini tekrar hatırladı. Büyük deprem geliyorum diyor. Yetkilileri İstanbul'la ilgili bir kez daha uyarıyorum. Kaybedecek zamanımız yok, kalmadı." Görür, İstanbul’daki Kumburgaz Fay Zonu üzerinde çok sayıda küçük deprem yaşandığını ve bunların büyük bir depreme zemin hazırladığını ifade etti.

Defne Samyeli’nin Tepkisi: 'Hazırlıksız Bekliyoruz'

Görür’ün açıklamalarını sosyal medya hesabında paylaşan Defne Samyeli, depreme hazırlık konusundaki eksikliklere vurgu yaparak şu şekilde yazdı: "Sanki sessiz ve hazırlıksız bir şekilde kaderimize razı, bekliyoruz. Deprem vergisi falan konularına hiç girmiyorum." Samyeli, İstanbul’un deprem konusunda hala yeterince hazırlıklı olmadığına dikkat çekti.

"Asıl Deprem Daha Büyük Olacak"

Prof. Dr. Görür, açıklamalarına devam ederek İstanbul’daki büyük deprem ihtimaline dikkat çekti: "İstanbul’da Marmara Denizi'nde, Kumburgaz Fayı üzerinde çok deprem oluyor. Bunlar Marara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Asıl deprem daha büyük olacak ve 7'nin üzerinde bir büyüklüğe sahip olacak." Görür, deprem hazırlıklarının önemini vurguladı ve kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı binalar ile ilgili olarak daha fazla önlem alınması gerektiğini belirtti.

Deprem Hazırlığı İçin Ortak Çaba Gerekiyor

Görür, sözlerine şu şekilde son verdi: "Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el birliğiyle yapmalı. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı bir şeydir." Görür, halkın da denetim ve gözetim yaparak depreme karşı duyarlı olması gerektiğini ifade etti.