Defne Samyeli sessiz kalamadı: "Mutluluk ve huzur reva değil"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yankıları sürerken, kamuoyunun tepkisi büyümeye devam ediyor. Sosyal medya, ihmallerin neden olduğu bu trajediye yönelik öfke dolu paylaşımlarla dolup taşarken, ünlü isimler de seslerini yükseltiyor. Son olarak Defne Samyeli, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı bir açıklamayla dile getirdi.

“Bu İhmaller Affedilemez”

Defne Samyeli, yangın tüpü, duman dedektörü ve alarm sistemi gibi temel güvenlik önlemlerinin eksikliğine dikkat çekerek, "İnsanların sanki önemsizmişlercesine ihmal, ahlaksızlık, liyakatsizlik, iş bilmezlik ve sorumsuzluktan yitip gittiklerine şahit olmaktan yoruldum" ifadelerini kullandı.