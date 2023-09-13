Defne Samyeli muhabirler gitsin diye iki saat restoranda bekledi

Akmerkez'de görüntülenen Defne Samyeli, gazetecileri fark edince telefonuyla konuştuğunu belirtti ve "Arkadaşlar, sonra konuşuruz. Şu an telefonda görüşmem gerekiyor. Lütfen biraz bekleyin" dedi.

Daha sonra ilk gördüğü restorana giren Samyeli, iki saat sonra dışarı çıktı. Ancak muhabirlerin sorularını yanıtlamaktan kaçındı ve "Şu an konuşamam, arkadaşlar. Acelem var ve oldukça yoğun bir gün geçiriyorum. Röportaj veremem çünkü hiçbir özel konu hakkında konuşacak bir şeyim yok" şeklinde sitem etti. Defne Samyeli'nin gergin tavrı dikkat çekti, hızlı adımlarla oradan uzaklaştı.