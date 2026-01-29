Defne Samyeli İsyan Etti: "Ölmemizi mi Bekliyorsunuz?"

Ekranların sevilen ismi Defne Samyeli, 5 yıldır kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte yaşadığı rezidanstaki hayati ihmalleri sosyal medya hesabı üzerinden ifşa etti. "Bu bir ihbar yazısıdır" diyerek söze başlayan Samyeli, lüks binada yaşanan "ihmaller zincirini" anlatırken adeta ateş püskürdü.

"Kızım Telefonu Açmasa Dumandan Boğulacaktık"

Samyeli, iki yıl önce yaşadıkları dehşet dolu geceyi ilk kez bu kadar detaylı paylaştı. Ünlü ismin anlattıkları, olayın vehametini gözler önüne serdi:

Alarm Sessizliği: Sabaha karşı 04:00'te katta yangın çıkmasına rağmen binada tek bir alarm bile çalmadı.

Şans Eseri Kurtuluş: Defne Samyeli, "Kızım Derin o gece duvarda monteli dahili telefonu duymasa haberimiz olmayacaktı," diyerek facianın eşiğinden döndüklerini belirtti.

Penceresiz Rezidans: Binada açılır pencere olmadığını, sadece "vasistas" denilen küçük havalandırmalar olduğunu vurgulayan Samyeli, salonu basan dumandan kaçarken yaşadıkları paniği anlattı.

Skandal Tatbikat: "Alarm Çalışmıyor Ama Tatbikat Başarılı!"

Ünlü sanatçının asıl isyanı ise geçtiğimiz ay yapılan sözde yangın tatbikatına oldu. Yönetimin "Tatbikat başarıyla tamamlandı" mailine karşılık Samyeli şu çarpıcı gerçekleri paylaştı:

Sessiz Tatbikat: Belirtilen saatte hiçbir alarm sesi duyulmadı. Yönetimin İtirafı: Resepsiyonu aradığında görevlilerin "Şu an tatbikat yapılıyor ama alarm çalışmıyor," dediğini iddia etti. Sahte Bilgilendirme: Kimsenin dairesinden inmediği, alarmın çalmadığı bir süreci yönetimin "başarıyla tamamlandı" şeklinde duyurması Samyeli'yi çileden çıkardı.

"Klasik Ülkem Tablosu"

Binada yaklaşık 1000 kişinin yaşadığını hatırlatan Defne Samyeli, yönetimin teknik personele "Sakinlere bilgi vermeyin" şeklinde telkinlerde bulunduğunu öğrendiğini söyledi. Bina sakinlerinin genel vurdumduymazlığından da yakınan ünlü isim, "Can güvenliğini şimdi ciddiye almazsak ne zaman alacağız?" sorusuyla yetkilileri göreve çağırdı.