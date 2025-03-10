Defne Samyeli güzellik sırlarını açıkladı: 'Sabah uyanır uyanmaz..."

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kıbrıs’ta bir otelde sahne aldı. Gecede zarafeti ve güçlü sesiyle büyüleyen Samyeli, sahne öncesi yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Güzelliği ve fit görünümüyle her zaman ilgi odağı olan Samyeli, sağlıklı yaşam rutinini paylaşarak, "Uyanır uyanmaz kuru fırça ile vücudumu fırçalarım. Sonra soğuk suyla duş alırım. Biraz canım sıkılırsa ya gider spor yaparım, ya yüzüme bakım yaparım ya da yüzümü çalıştırırım. Hareket ilaçtır." dedi.

Sahnesinde enerjisiyle büyük beğeni toplayan Defne Samyeli, şıklığıyla da göz kamaştırdı.