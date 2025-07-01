Defne Samyeli Cannes Tatilinden Pozlarıyla Göz Kamaştırdı!

Defne Samyeli, Cannes tatilinden paylaştığı cesur pozlarla dikkat çekti. Ayak detayı sosyal medyada “fotoşop mu?” tartışması başlattı!

Defne Samyeli Cannes Tatilinden Pozlarıyla Göz Kamaştırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2025 19:18

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, doğum gününü Cannes’da kutladı. 53 yaşına giren Samyeli, tatil için gittiği Fransa’nın gözde sahil şehri Cannes’dan renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Yanında kızları Deren ve Derin Talu da olan Samyeli, hem zarif hem de iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

“Genç Kızlara Taş Çıkartıyor!”

1991 yılında Türkiye Güzeli seçilen Defne Samyeli, yıllara meydan okuyan fiziğiyle bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Tatil boyunca tercih ettiği plaj kombinleri, düzgün fiziği ve enerjik tavırlarıyla övgü topladı. Hayranları, “Zamana karşı duran kadın” ve “Genç kızlara taş çıkartır” yorumlarını yağdırdı.

Ayak Pozu Tartışması Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Paylaşımlar büyük beğeni toplarken, bazı kullanıcılar Samyeli’nin ayaklarının büyüklüğüne dikkat çekerek “Fotoşop mu bu?” sorularını gündeme getirdi. Tartışma kısa sürede yayılırken, birçok hayranı ise bu yorumlara tepki gösterdi. Gerçekliği sorgulanan kareler, Samyeli’nin her paylaşımının nasıl dikkatle incelendiğini bir kez daha gösterdi.

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