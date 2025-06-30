Defne Samyeli Cannes tatilinde fit fiziğiyle göz kamaştırdı

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, yaz sezonunu kızları Deren Talu ve Derin Talu ile birlikte Fransa’nın popüler tatil destinasyonlarından Cannes’da açtı. Tatilin keyfini çıkaran Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla kısa sürede gündem oldu.

Fit fiziği ve özgüveniyle hayran bıraktı

Defne Samyeli, paylaştığı bikinili pozlarla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yaşına rağmen koruduğu formu ve duru güzelliğiyle takipçilerinden tam not alan Samyeli, fit görüntüsüyle adeta yıllara meydan okudu. Kızlarıyla birlikte güneşin tadını çıkaran ünlü isim, tarzı ve zarafetiyle de dikkat çekti.

Tatil fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu

Instagram hesabından sık sık tatil karelerini paylaşan Defne Samyeli, her biri sanat eseri niteliğindeki pozlarıyla beğeni topladı. Özellikle deniz kenarında verdiği pozlar, takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Cannes’ın lüks atmosferiyle birleşen bu kareler, Samyeli’nin zarif duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.