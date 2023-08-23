Defne Samyeli bikiniyle kamera karşısına geçti!

1991 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında üçüncü olan Defne Samyeli, 863 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla tekrar gündemde. 51 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü isim, turuncu bikinisiyle havuz kenarında verdiği pozlarla binlerce beğeni aldı.

Genç kızlara taş çıkaracak kadar formda olan Samyeli'nin ardı ardına yayınladığı fotoğraflara ünlü isimlerden de olumlu tepkiler geldi.

Hande Yener, Deniz Seki ve Cemre Baysel gibi ünlüler, kalp ve alev emojileriyle yorum yaparak Samyeli'yi destekledi. Sosyal medya kullanıcıları da "Gemilere haber edin, liman alev aldı", "Bunu yapmış olamazsın" ve "Vay be" gibi mesajlarla etkileşimde bulundular.