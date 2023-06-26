Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!

Ünlü Türk televizyon sunucusu ve şarkıcı Defne Samyeli, Kıbrıs'ta sahne performansı sergiledi. Altın renkli derin yırtmaçlı transparan bir elbise tercih eden Samyeli, konser öncesinde basın mensuplarıyla buluşarak soruları yanıtladı.

Samyeli, röportaj sırasında Kıbrıs'ı tercih etmesinin nedenini açıkladı ve şunları söyledi: "Çeşme ve Bodrum gibi popüler tatil bölgeleri yerine Kıbrıs'ta tatil yapmayı tercih ettim. Buranın sakinliğini ve muhteşem denizini çok seviyorum." Ayrıca, "Bikinili poz vermemek için özel bir çabam yok. Zaten sahnede bile mayoyu giyiyorum, bikinili pozları ben kendim veriyorum, kimsenin çekmesine gerek yok" şeklinde konuştu.

Sahne öncesinde spor yapmaya özen gösterdiğini belirten ünlü sanatçı, "Yıllardır spor yapıyorum. İstediğim her şeyi yiyorum. Şerbetli tatlılara zaafım var, kendim sadece çikolatalı kek yapmayı biliyorum. İyi ki fazlasını yapamıyorum yoksa spor da fayda etmezdi" diye ekledi.