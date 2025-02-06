"Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" filminin galası yapıldı

Başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, projeye büyük bir özveri ile emek verdiklerini belirterek, "Gerçekten abimin yıllarca üzerinde çalıştığı, titizlikle yürüttüğü, yengemin de destek olduğu bir senaryoyu hep birlikte tamamladık. Yapımcılarımızın da hiçbir masraftan kısmadan destek verdiği bu projede, oyuncularımızla birlikte izleyicileri tatmin edecek bir sinema filmi ortaya koymayı başardık. Bunun gururunu yaşıyoruz" dedi.

Nihai sonuç seyircinin

Yönetmen Uğur Bayraktar ise, "Güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. İlk filmimde daha tecrübesizdim; ancak bu projede daha kontrollüydüm. Nihai sonucu seyircinin takdirine bırakmak ise en doğrusu" ifadelerini kullandı.

İşini seven bir yönetmenle çalıştık

Film ekibinin bir diğer üyesi, oyuncu Ergül Miray Şahin, çekim sürecinin keyifli geçtiğini ve zor sahnelerin de olduğunu belirtti. Şahin, "İşini severek, özenle yapan bir yönetmenle çalıştık. Zor sahneler de oldu; ancak keyifle ve inanarak yapınca her şey sorunsuz akıyor" diye konuştu.

Kardeşler arasındaki uyum şahane

Oyuncu Yüksel Arıcı, "Uzun zamandır tanıdığım Uğur ve Ufuk Bayraktar'la gurur duyuyorum. Bu film benim için heyecan verici" sözleriyle duygularını ifade etti. Yıldıray Şahinler ise, "İki kardeş arasındaki uyum muhteşemdi. Her işte başarılı bir ekiple çalışmak önemlidir ve böyle bir projede yer almak beni oldukça etkiledi" dedi.

Uğur tutkulu bir yönetmen

Cem Özer, Uğur Bayraktar’ın tutkulu bir yönetmen olduğunu vurgulayarak, "Filmdeki her detay düşünülmüş. Ufuk, tüm ustalığını sergileyerek rolünün yüksek disiplinle üstesinden gelmeyi başardı. İki kardeş arasındaki uyum gerçekten dikkat çekici." şeklinde görüş bildirdi.

Diopter Film, Ubay Yapım ve Net Sanat tarafından yapımcıları üstlenilen filmin görüntü yönetmenliğini Engin Özkaya, sanat yönetmenliğini ise Özkan Çimenli yapmıştır. Filmin müzikleri Zeynep Alasya, Caner Özkan ve Ertan Özkan tarafından bestelenmiştir.

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