David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu

David Beckham, İstanbul programı kapsamında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla buluştu. Efsane futbolcu, genç sporcularla sohbet edip fotoğraf çektirdi ve bol bol imza dağıttı.

Romeo Beckham ve sevgilisi Gray Sorrenti ise Tarihi Yarımada turuna çıktı. Çift, Kapalı Çarşı’yı ziyaret ederek alışveriş yaptı. Romeo Beckham, İstanbul ziyaretine dair fotoğraflarını Türk bayrağı emojisi ile sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle buluşturdu.

Beckham ailesinin İstanbul gezisi sosyal medyada büyük ilgi görürken, ziyaretin detayları merakla takip ediliyor.