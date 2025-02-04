David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu

Futbol dünyasının efsane ismi David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve onun sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte Türkiye’ye geldi. İstanbul’u ziyaret eden Beckham ailesi, kentin tarihi ve kültürel noktalarında keyifli anlar yaşadı.

David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-02-2025 12:07

David Beckham, İstanbul programı kapsamında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla buluştu. Efsane futbolcu, genç sporcularla sohbet edip fotoğraf çektirdi ve bol bol imza dağıttı.

Romeo Beckham ve sevgilisi Gray Sorrenti ise Tarihi Yarımada turuna çıktı. Çift, Kapalı Çarşı’yı ziyaret ederek alışveriş yaptı. Romeo Beckham, İstanbul ziyaretine dair fotoğraflarını Türk bayrağı emojisi ile sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle buluşturdu.

Beckham ailesinin İstanbul gezisi sosyal medyada büyük ilgi görürken, ziyaretin detayları merakla takip ediliyor.

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