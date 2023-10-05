Davayı kazanan Hadise'den göndermeli poz! "Bircan ve Seren çıldırıyordur"

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisine ağır hakaretlerde bulunulduğunu iddia ettiği Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'ye karşı açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Mahkeme, üç sunucu ve televizyon programının yetkilisi tarafından toplam 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Hadise'nin davayı kazanması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mahkeme kararının ardından Hadise'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Hadise, paylaştığı fotoğrafların altına, "Bir bela ile neden uğraşasınız ki?" notunu düştü.

Hadise'nin bu paylaşımı, özellikle Bircan ve Seren'in tepkilerine neden oldu ve sosyal medyada çeşitli yorumlara yol açtı.

Hadise'nin paylaşımına "Bircan ve Seren çıldırıyordur" yorumları geldi.