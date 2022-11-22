Davalık olan Cem Yılmaz: "Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum..."

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisi, 8 bölümlük ilk sezonuyla Netflix'te yayınlanmıştı.



Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri dizisine alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin, içerik platformunda yayımlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinde hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigarayı özendirici eylemlerde bulunduğu açık olup, sigara ve alkol kartellerinden gizli anlaşmalarla menfaat temin ettiği düşünülmektedir."

CEM YILMAZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konuya ilişkin ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter'dan açıklama yaptı.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bin dert var ama ben yine görevimi (!) yapayım. Bir dernek -25 yıldır yapıldığı gibi- beni, filmimi savcılığa şikayet etmiş! İddia da ben sigara kartellerinden para alıyormuşum ve filmlerde sigara içiyormuşum. Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum ! Ama sen bilirsin."