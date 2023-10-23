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Dar Gelirliye Özel Konut Kredisi Kampanyası: Düşük Faiz ve Uzun Vade

Dar gelirli vatandaşlar için "İlk Evim" kampanyası yolda. Beklenen yüzde 1,20 faiz oranı ve 18 yıl vade seçeneği ile ev sahibi olma hayali yakınlaşıyor. Kampanya sadece ilk evini alacaklar için geçerli olup, yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedefleniyor.

Dar Gelirliye Özel Konut Kredisi Kampanyası: Düşük Faiz ve Uzun Vade
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-10-2023 20:21

Dar gelirli vatandaşlar için ilk ev sahibi olma hayali giderek daha erişilebilir hale geliyor. Yeni bir kredi kampanyası ile hükümet, bu hayali gerçekleştirmek için kolları sıvadı.  Dar gelirliye 2 yıl ertelemeli konut kredisi yolda! İlk kez alacaklara yüzde 1,20 faiz, 18 yıl vade geliyor...

Kampanyanın Özellikleri Neler?

Henüz netleşmeyen kampanyanın bazı detaylarına dair sızan bilgilere göre, kampanyanın en dikkat çeken özelliği “2 yıl ertelemeli 18 yıl vade” seçeneği. Bu, dar gelirli vatandaşların finansal yükünü azaltacak bir adım olarak görülüyor. Kampanyanın duyurusunun ise yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

Faiz Oranları ve Vade Süreleri

Günümüzde bankaların sunduğu faiz oranları çoğu kişi için yüksek kalabilir. Ancak bu kampanya ile yüzde 1,20 faiz oranı sunulması ve uzun vade seçeneği, konut sahibi olma hayalini daha ulaşılabilir kılacak.

Örneğin; eğer bu kampanyadan yararlanarak 1 milyon lira konut kredisi alınırsa, vatandaşın aylık geri ödemesi 12.987,49 lira olacak. Toplam geri ödeme miktarı ise 2.805.302,46 lira olacak. Bu da şu anki faiz oranlarına kıyasla oldukça avantajlı bir geri ödeme planı demek.

Kimler Yararlanabilecek?

Bu kampanyadan yararlanacak olanlar sadece ilk kez konut sahibi olacak dar gelirli vatandaşlar. Hâlihazırda bir evi olanlar bu kampanyadan faydalanamayacak. Kampanyanın amacı, evlerin bir yatırım aracı olarak değil, ihtiyaç olarak görülmesini teşvik etmek.

Bununla birlikte, kampanyanın suistimalini engellemek adına bazı şartlar da getiriliyor. Örneğin; belli bir süre içerisinde evini satmış olanlar veya halihazırda bir evde hissesi bulunanlar bu kampanyadan faydalanamayacak.

Yeni konut kredisi kampanyası, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Uzun vade ve düşük faiz oranlarıyla sunulacak bu kredi, birçok vatandaş için hayatlarını değiştirebilir. Kampanyanın detaylarının en kısa zamanda netleşmesi ve resmi açıklamanın yapılması büyük bir merakla bekleniyor.

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