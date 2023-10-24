Dar gelirli hanelere 3.785 TL yardım parası yatacak! Başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor!

Dar gelirli ailelere bakanlıktan bir destek paketi daha! Devlet, ekonomik durumu yerinde olmayan vatandaşlara dair verdiği maddi yardımlarına yenilerini ekleyerek devam ediyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bir destek projesi daha geldi.

Maddi durumu yerinde olmayan vatandaşların geçimlerini sağlayabilmesi için bakanlık tarafından bugüne kadar fatura yardımı, işsizlik yardımı, çocuk yardımı, evde bakım parası, kira yardımı, mutfak yardımı gibi ödemeler ile destek olunuyordu. Bakanlık ihtiyaç sahibi hanelere yeni bir destek programı daha açıkladı. Söz konusu programda gelir düzeyi düşük olan hanelere bakanlık tarafından 3785 TL ödeme gerçekleştirilecek. Peki kimler bu yardıma başvurabilirler? Bakanlık tarafından verilecek destek paketi başvuru şartları neler?

GEÇİNEMEYEN AİLELERE İLAÇ GİBİ GELECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşların ekonomik zorluklardan en az düzeyde etkilenmesi için haneleri her ay 3785 TL ödeme yapılacağını duyurdu. Ancak ödeme yapılacak haneler belirli şartları sağlaması durumunda seçilecek. Peki nedir bu şartlar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bir yıl daha uzatılan aile destek paketleri yeni projelerle devam ediyor. Son olarak gelir düzeyinin belirtilen miktarda düşük olduğu belirlenen hanelere bakanlık tarafından maddi destek yardımları yapılacağı duyuruldu. Bakanlık tarafından belirlenen aileler her ay düzenli olarak maddi destek ödemesi alabilecek. Başvuruda aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olunması, haneye giren gelirin bakanlık tarafından belirlenen miktarda olması gibi koşullar bilinen ilk şartlar arasında yer almaktadır.

Fatura, kira, mutfak gibi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan vatandaşlara bakanlığın destekleri sürüyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağı aile destek paketinden faydalanabilmek için hemen cep telefonlarınızdan ya da bilgisayar üzerinden TC kimlik numaranız ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Dar gelirli olduğuna kanaat getirilen hanelere bakanlık tarafından yapılacak ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecektir. Ödemeler bir yıl boyunca sürecek daha sonra ise yeniden başvuru talepleri alınacaktır.