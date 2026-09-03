Dans Edecekti Ama Bir Anda Durdu! Ece Seçkin’in Nedeni

Hamileliği nedeniyle bir süre sahnelere ara veren Ece Seçkin, yaklaşık 20 gün sonra yeniden sevenleriyle buluştu. Ancak dönüş konserinde yaşadığı küçük bir an, gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılında evlenen ve yaklaşık dört aylık hamile olduğu belirtilen Seçkin, doktorunun tavsiyesi üzerine bir süre dinlenmeye çekilmişti. Bu süreçte sahne çalışmalarına ara veren şarkıcı, sonunda yeniden konser vermeye başladı.

Hamile Olduğunu Bir Anda Hatırladı

Sahneye çıkan Ece Seçkin, her zamanki enerjisiyle konserine devam ederken dans ekibinin koreografisine katılmak üzere harekete geçti. Tam o sırada ise hamile olduğunu hatırladı!

Bir anda kendisini durduran şarkıcı, dans bölümüne katılmaktan vazgeçti. O sırada yaşananlar cep telefonu kameralarına da yansıdı. Seçkin’in bir anlık kararsızlığı ve ardından geri adım atması, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Anlaşılan o ki sahne heyecanı bir anlığına ağır basmış, sonrasında ise “Ben hamileyim!” gerçeği devreye girmişti.

Dans Etmeden Konserine Devam Etti

Doktorunun dinlenme önerisini dikkate alan Ece Seçkin, konser boyunca performansını hamileliğine uygun şekilde sürdürdü. Dans koreografisinde yer almayan şarkıcı, buna rağmen sahnede enerjisini korumayı başardı.

Seçkin, hamilelik haberini de bir süre sessiz kaldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmuştu. Karnının belirginleştiği fotoğraflarını paylaşmasının ardından hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı almıştı.

Şimdi ise hem anne olmak için gün sayıyor hem de kontrollü bir şekilde sahnelere devam ediyor. Konserde yaşanan o kısa an da Ece Seçkin’in bu yeni döneminde sahnede eskisi kadar hareketli olamayacağının tatlı bir hatırlatıcısı oldu.