Danla Bilic’ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Alper Potuk’tan Helallik Almak İstiyorum!"

Danla Bilic Alper Potuk hakkında ne dedi? Yıllar önce futbolcuları ifşalayarak ünlenen Danla Bilic, Alper Potuk'tan helallik almak istediğini ancak ünlü futbolcunun programına gelmeyi reddettiğini açıkladı.

Danla Bilic’ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-01-2026 10:00

Sosyal medya dünyasına adım attığı ilk yıllarda futbolculara attığı "oltalama" mesajları ve ifşalarıyla tanınan Danla Bilic, geçmişiyle yüzleşmeye karar verdi. Ünlü fenomen, bir döneme damga vuran "futbolcu ifşaları" operasyonunun en önemli isimlerinden biri olan Alper Potuk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Ekmeğini Yedim Ama Pişmanım"

Burak Aktürk’ün sunduğu Açık Koltuk programına konuk olan Bilic, şöhret basamaklarını tırmanırken kullandığı yöntemlerin vicdan muhasebesini yaptığını dile getirdi. Danla Bilic, kariyerinin başlangıcındaki o süreci şu sözlerle özetledi:

  • Pişmanlık İtirafı: "Futbolculara attığım her mesaj için çok pişmanım. Ekmeğini yedim mi? Yedim, evet. Ama şu anki aklım olsa yapmazdım."

  • Daveti Reddetti: Kendi programı DanlaCast’e Alper Potuk’u davet ettiğini açıklayan fenomen, "Alper’den özür dileyip helallik isteyecektim ama gelmek istemiyor, gelmiyor" dedi.

Alper Potuk ve İfşa Mevzusu Neydi?

Danla Bilic, YouTube'da makyaj videolarına başlamadan hemen önce, sahte profil veya direkt mesajlar üzerinden futbolcularla iletişime geçip, onların verdiği yanıtları Twitter’da paylaşarak büyük bir kitle edinmişti.

O Dönem Ne Olmuştu? Danla Bilic’in mesajlarına yanıt veren ve bu sebeple sosyal medyada uzun süre konuşulan isimlerin başında Alper Potuk geliyordu. Bu olay, Danla Bilic isminin marka haline gelmesindeki en büyük kırılma noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

"Helalleşme" Çabası Karşılıksız Kaldı

Bilic'in "Geçmişin günahlarından arınma" isteği, şimdilik Alper Potuk cephesinden gelen ret cevabıyla sonuçsuz kalmış görünüyor. Sosyal medya kullanıcıları ise bu durumu ikiye böldü:

  • Bir kısım, "Danla’nın dürüstçe özür dilemesi büyük olgunluk" derken;

  • Diğer kısım, "Alper Potuk haklı, kimse kendisini popülerlik malzemesi yapan biriyle yan yana gelmek istemez" yorumlarını yaptı.

Benzer Haberler
Serdar Ortaç Sahne Kazasıyla Korkuttu: Serdar Ortaç Sahne Kazasıyla Korkuttu: "Düştüm Ama Çok İyiyim"
Tuba Ünsal’dan Bali’de Emlak Hamlesi: Tuba Ünsal’dan Bali’de Emlak Hamlesi: "İki Villayı İdare Edemem"
Tuba Ünsal’dan Bali’de Emlak Hamlesi: Tuba Ünsal’dan Bali’de Emlak Hamlesi: "İki Villayı İdare Edemem"
Mehmet Ali Erbil’den Ezber Bozan Mehmet Ali Erbil’den Ezber Bozan "Tasarruf" Çıkışı: "5 Seferden Sonra Sifonu Çekerim"
Magazinde 15 Yıllık Buzlar Eridi: Hülya Avşar ve Tarkan Barıştı! Magazinde 15 Yıllık Buzlar Eridi: Hülya Avşar ve Tarkan Barıştı!
Hazal Kaya’dan Tarkan İtirafı: Hazal Kaya’dan Tarkan İtirafı: "İyi ki Tanışmadım"
ÇOK OKUNANLAR
Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle:
  • 23-01-2026 12:25

Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle: "Döneceğim" Dedi, Londra’ya mı Yerleşti?

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda:
  • 22-01-2026 13:30

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda: "Canvermezler" Geliyor!

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı:
  • 24-01-2026 14:00

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı: "İçimdeki Erkek Fatma’yı Göstermek İstiyorum!"

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
  • 20-01-2026 15:31

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Özçivit Ailesi’nde
  • 20-01-2026 09:54

Özçivit Ailesi’nde "Pupi" Heyecanı: Kerem 3 Yaşında!