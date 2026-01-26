Danla Bilic’ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Alper Potuk’tan Helallik Almak İstiyorum!"

Sosyal medya dünyasına adım attığı ilk yıllarda futbolculara attığı "oltalama" mesajları ve ifşalarıyla tanınan Danla Bilic, geçmişiyle yüzleşmeye karar verdi. Ünlü fenomen, bir döneme damga vuran "futbolcu ifşaları" operasyonunun en önemli isimlerinden biri olan Alper Potuk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Ekmeğini Yedim Ama Pişmanım"

Burak Aktürk’ün sunduğu Açık Koltuk programına konuk olan Bilic, şöhret basamaklarını tırmanırken kullandığı yöntemlerin vicdan muhasebesini yaptığını dile getirdi. Danla Bilic, kariyerinin başlangıcındaki o süreci şu sözlerle özetledi:

Pişmanlık İtirafı: "Futbolculara attığım her mesaj için çok pişmanım. Ekmeğini yedim mi? Yedim, evet. Ama şu anki aklım olsa yapmazdım."

Daveti Reddetti: Kendi programı DanlaCast’e Alper Potuk’u davet ettiğini açıklayan fenomen, "Alper’den özür dileyip helallik isteyecektim ama gelmek istemiyor, gelmiyor" dedi.

Alper Potuk ve İfşa Mevzusu Neydi?

Danla Bilic, YouTube'da makyaj videolarına başlamadan hemen önce, sahte profil veya direkt mesajlar üzerinden futbolcularla iletişime geçip, onların verdiği yanıtları Twitter’da paylaşarak büyük bir kitle edinmişti.

O Dönem Ne Olmuştu? Danla Bilic’in mesajlarına yanıt veren ve bu sebeple sosyal medyada uzun süre konuşulan isimlerin başında Alper Potuk geliyordu. Bu olay, Danla Bilic isminin marka haline gelmesindeki en büyük kırılma noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

"Helalleşme" Çabası Karşılıksız Kaldı

Bilic'in "Geçmişin günahlarından arınma" isteği, şimdilik Alper Potuk cephesinden gelen ret cevabıyla sonuçsuz kalmış görünüyor. Sosyal medya kullanıcıları ise bu durumu ikiye böldü: