Danla Bilic'in Kalça Dolgusu Derdi Bitmiyor: 5. Kez Ameliyat Oldu, Vücudundan Çıkan Maddeyi Paylaştı!

Sosyal medyanın önde gelen fenomenlerinden Danla Bilic, üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu estetiği nedeniyle zor günler geçirmeye devam ediyor. Kullanılan dolgunun vücudunda enfeksiyona neden olmasıyla adeta ölümden döndüğünü belirten Bilic, bir kez daha dolgu temizletme işlemi için ameliyat masasına yattı.

"Cahil Cesaretinden Başka Bir Şey Değildi"

Yaşadığı zorlu süreci ve tehlikeyi bir kez daha gözler önüne seren Danla Bilic, 5. kez ameliyat olarak vücudundan dolgu temizletme işlemi yaptırdı. Fenomen, vücudundan çıkarılan dolgu yığınını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine çarpıcı uyarılarda bulundu:

"'Arada bir dm kutuma hala aquafilling yaptıracağım, senin yüzünden korkuyorum' mesajları geliyordu. Alın size 5. ameliyatımda vücudumdan çıkan madde. Böbreklerime ulaşmışlardı, sırtımda, bacaklarımda daha da bir şey demeyeceğim, cahil cesaretinden başka bir şey değildi."

Daha önce de "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" diyerek uyarılarda bulunan Bilic, bu son paylaşımıyla estetik operasyonların tehlikelerine dikkat çekti.