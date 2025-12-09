Danla Bilic'in Kalça Dolgusu Derdi Bitmiyor: 5. Kez Ameliyat Oldu, Vücudundan Çıkan Maddeyi Paylaştı!

3 yıl önce kalça dolgusu yaptıran Danla Bilic, enfeksiyonlar nedeniyle 5. kez dolgu temizletme ameliyatı oldu. Vücudundan çıkan maddeyi paylaşan Bilic, "Cahil cesaretinden başka bir şey değildi" diyerek takipçilerini uyardı.

Danla Bilic'in Kalça Dolgusu Derdi Bitmiyor: 5. Kez Ameliyat Oldu, Vücudundan Çıkan Maddeyi Paylaştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-12-2025 16:09

Sosyal medyanın önde gelen fenomenlerinden Danla Bilic, üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu estetiği nedeniyle zor günler geçirmeye devam ediyor. Kullanılan dolgunun vücudunda enfeksiyona neden olmasıyla adeta ölümden döndüğünü belirten Bilic, bir kez daha dolgu temizletme işlemi için ameliyat masasına yattı.

"Cahil Cesaretinden Başka Bir Şey Değildi"

Yaşadığı zorlu süreci ve tehlikeyi bir kez daha gözler önüne seren Danla Bilic, 5. kez ameliyat olarak vücudundan dolgu temizletme işlemi yaptırdı. Fenomen, vücudundan çıkarılan dolgu yığınını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine çarpıcı uyarılarda bulundu:

"'Arada bir dm kutuma hala aquafilling yaptıracağım, senin yüzünden korkuyorum' mesajları geliyordu. Alın size 5. ameliyatımda vücudumdan çıkan madde. Böbreklerime ulaşmışlardı, sırtımda, bacaklarımda daha da bir şey demeyeceğim, cahil cesaretinden başka bir şey değildi."

Daha önce de "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" diyerek uyarılarda bulunan Bilic, bu son paylaşımıyla estetik operasyonların tehlikelerine dikkat çekti.

Benzer Haberler
Erdal Beşikçioğlu’nun Kızı Derin Beşikçioğlu Güzelliğiyle Büyüledi: Erdal Beşikçioğlu’nun Kızı Derin Beşikçioğlu Güzelliğiyle Büyüledi: "Torpilli Değilim"
Serdar Ortaç'tan Serdar Ortaç'tan "Az Çalışmak İstiyorum" Diyen Teoman'a Tavsiye
Serenay Sarıkaya Papatya Yağmuruna Tutuldu: Romantik Paylaşım Mert Demir'e Gönderme Mi? Serenay Sarıkaya Papatya Yağmuruna Tutuldu: Romantik Paylaşım Mert Demir'e Gönderme Mi?
Hande Erçel’den Uluslararası Başarı: IMDb’nin Hande Erçel’den Uluslararası Başarı: IMDb’nin "Dünyanın En Güzel Aktrisleri" Listesine Giren Tek Türk Oldu!
Yıldız Asyalı’dan Şok İddia: Eşi Mustafa Semih Demirci Tarafından Darp Edildiğini Fotoğraflarla Açıkladı! Yıldız Asyalı’dan Şok İddia: Eşi Mustafa Semih Demirci Tarafından Darp Edildiğini Fotoğraflarla Açıkladı!
İbrahim Selim Yeni Aşkıyla İlk Fotoğrafı Paylaştı: Fenomen Ayşe Şeyma Keten'le Mutluluk Pozu! İbrahim Selim Yeni Aşkıyla İlk Fotoğrafı Paylaştı: Fenomen Ayşe Şeyma Keten'le Mutluluk Pozu!
ÇOK OKUNANLAR
Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
  • 06-12-2025 17:15

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
  • 04-12-2025 11:31

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı
  • 05-12-2025 10:00

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı:
  • 08-12-2025 17:00

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!

Eda Ece’den Şebnem Bozoklu Hamlesi: Önce Sildi, Sonra Yeniden Takibe Aldı!
  • 04-12-2025 10:01

Eda Ece’den Şebnem Bozoklu Hamlesi: Önce Sildi, Sonra Yeniden Takibe Aldı!