Danla Bilic’e Şok Tehdit: “2-3 Güne Ölüm Haberini Alırsınız!”

Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin’in ölüm tehdidiyle sarsıldı. “2-3 güne ölüm haberini alırsınız” sözleri gündeme bomba gibi düştü!

Danla Bilic’e Şok Tehdit: “2-3 Güne Ölüm Haberini Alırsınız!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-05-2025 11:39

Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin ile yaşadığı şiddet dolu ilişkinin ardından korku dolu günler geçiriyor. Çetin’in kendisine uyguladığı şiddeti daha önce sosyal medyada cesurca anlatan ünlü fenomen, bu kez ölüm tehdidiyle gündemde. Cezaevinden tahliye edilen Berk Çetin, tehditlerine kaldığı yerden devam ediyor. Bilic, yaşadıklarını takipçileriyle paylaşırken oldukça çarpıcı ifadeler kullandı.

“Televizyonda İzlediğim Şeyi Yaşıyorum”

Yaşadıklarını anlatan Danla Bilic, “Ben baya televizyonda, belgesellerde izlediğim şeyi yaşıyorum” diyerek yaşadığı korkunun boyutunu gözler önüne serdi. Eski sevgilisi Berk Çetin’in mahkeme sürecinde hiçbir şekilde pişmanlık göstermediğini belirten Bilic, duruşmada sanığın soğukkanlı tavrıyla dehşet saçtığını vurguladı. Geçtiğimiz hafta görülen ilk duruşmanın ardından yalnızca dört gün sonra tahliye edilen Çetin’in tehditleri yeniden başladı.

Dayıya Yönelik Şok Sözler: “Kızınızın Ölüm Haberini Alırsınız”

Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Berk Çetin’in bu kez de dayısını arayarak açıkça tehdit ettiğini söyledi. Telefon görüşmesinde “Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız” diyen Çetin’in serbest olması, kamuoyunda da büyük tepkiye yol açtı. Bilic, “Bu insan şu an dışarda, plan yapıyor. Ve bunu aleni bir şekilde, gururla söylüyor.” sözleriyle korku dolu anlarını paylaştı.

Sosyal Medyada Destek Yağdı

Danla Bilic, maruz kaldığı bu tehditleri duyurur duyurmaz sosyal medyada büyük destek gördü. Takipçileri, yetkililere seslenerek gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. Aynı zamanda kadınların yaşadığı benzer mağduriyetlere dikkat çekilerek, adalet çağrısı yapıldı.

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