Danla Bilic Yaşadığı Zorlu Süreci Paylaştı: "40 Derece Ateşle Yerlerde Süründüm"

Sosyal medyanın en popüler ve etkili içerik üreticilerinden biri olan ünlü YouTuber ve dijital içerik üreticisi Danla Bilic geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yaşadığı korkunç sağlık sürecini ve atlattığı hayati tehlikeyi takipçileriyle paylaştı. Yaptırdığı dolgular nedeniyle vücudunda ciddi komplikasyonlar oluşan ve aylardır gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü fenomen geçirdiği son ağır ameliyatın detaylarını tüm şeffaflığıyla anlattı. Yaşadığı ağır enfeksiyon ve sancılı iyileşme maratonunu dile getiren Bilic'in açıklamaları hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında adeta deprem etkisi yarattı.

Bu Bizim Son Kurşunumuzdu!

Vücuduna enjekte ettirdiği dolgu maddelerinin sağlık durumunu hedeflerinden uzaklaştırarak hayati bir tehdide dönüştüğünü aktaran Danla Bilic operasyon masasında geçirdiği o kritik ve radikal ameliyat sürecini şu sözlerle aktardı:

"Benim bu son ameliyatım bizim son kurşunumuzdu. Yapabileceğimiz maksimum şeydi. Vücudumu açıp kazıyarak dolguları temizledik.”"

Tıbbi olarak son derece riskli olan bu kazıma operasyonu sonrası yaşadığı hezimet dolu süreci paylaşan usta fenomen yaşadığı fiziksel ve ruhsal acının boyutlarını gözler önüne serdi.

4 Aydır Yerlerde 40 Derece Ateşle Sürünüyorum

Ameliyat sonrası ne derece zorlu bir iyileşme dönemi geçirdiğini ve aylardır evden dahi çıkamadığını belirten Danla Bilic basit gibi görünen estetik müdahalelerin ne kadar ağır bedelleri olabileceğini samimiyetle ifade etti. Yaşama dair aldığı acı dersleri dile getiren ünlü isim açıklamasını şu dokunaklı cümlelerle sürdürdü:

"4 aydır bu evde yerlerde 40 derece ateşle sürünüyorum. Acayip sancılı bir 4 aydı. İnsanın kendine yaptığı en büyük yanlışlardan biri kendi derdini, hastalığını küçük görmek. Bir tenis topunun, araba kullanabilmenin, rahat uyuyabilmenin değerini anladım."

Danla Bilic'in yaşadığı bu talihsiz ve ders niteliğindeki tecrübe sosyal medya kullanıcıları ve estetik operasyon yaptırmayı düşünenler arasında büyük bir farkındalık yarattı. Binlerce takipçisi ünlü fenomene geçmiş olsun mesajları yağdırırken estetik dolguların yaratabileceği hayati riskler magazin programlarında yeniden tartışma konusu oldu.