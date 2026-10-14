Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer 26 Kilo Verdi: Bambaşka Biri Oldu!

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer 26 kilo verdi! Diyet ve sporla bambaşka biri olan ünlü şarkıcı zayıflama sürecini anlattı.

Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer 26 Kilo Verdi: Bambaşka Biri Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2026 11:38

Mahmut Tuncer'in kendisi gibi müzisyen kızı Gizem son dönemde geçirdiği fiziksel değişimle magazin kulislerini sallamaya devam ediyor.

Tam 26 kilo verdiğini açıklayan güzel şarkıcı radikal zayıflama maratonunun ardındaki duygusal sebepleri tüm samimiyetiyle paylaştı.

Yeme Bozukluğundan Azim Zaferine

Gizem Tuncer kilo alma döneminin aslında hayatındaki ağır bir kayıpla başladığını itiraf etti.

Anneannesinin vefatından sonra derin bir üzüntüye sürüklendiğini ve bu duygusal boşlukta yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini belirten ünlü şarkıcı bir noktada yeni bir karar alarak hayatının iplerini eline almış. Beslenme alışkanlıklarını baştan aşağı değiştiren ve sporu günlük rutin haline getiren Tuncer bu disiplini sayesinde tam 26 kiloyu geride bıraktı!

Eski Halimi Asla Unutmuyorum!

Yakaladığı o fit ve enerjik görünüme rağmen geçmişini cebinde taşıdığını söyleyen Gizem Tuncer eski kıyafetlerini atmadığını da gizlemedi. Dolabındaki o ilginç manzarayı neşeli bir dille özetleyen genç şarkıcı bakışları üzerine çekti:

"Eski kıyafetlerimi saklamaya devam ediyorum açıkçası... Şu an gardırobumu açtığınızda hem 42 beden hem de 36 beden pantolonların yan yana durduğunu görürsünüz!"

Gerek azmiyle kilo vermek isteyen takipçilerine ilham olan gerekse yeni tarzıyla göz dolduran Gizem Tuncer magazin basınının odağı olmaya devam ediyor.

Bakalım güzel şarkıcı bu tazelenmiş enerjisini yakın zamanda bomba gibi bir şarkı veya klip projesiyle taçlandıracak mı...

Benzer Haberler
Osimhen Cephesinde Heyecan ve Korku Bir Arada! Osimhen Cephesinde Heyecan ve Korku Bir Arada!
Tarık Akan’ın Çocukları Yıllar Sonra Bir Arada! Tarık Akan’ın Çocukları Yıllar Sonra Bir Arada!
Mehmet Ali Erbil’in Evliliğine Eski Baldızından Bomba Yorum! Mehmet Ali Erbil’in Evliliğine Eski Baldızından Bomba Yorum!
Eda Ece’nin Ardından Elçin Sangu da Kırmızı Çizgisini Çizdi Eda Ece’nin Ardından Elçin Sangu da Kırmızı Çizgisini Çizdi
Cannes Dönüşü Havalimanında Görüntülendiler: Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem Sevgili mi? Cannes Dönüşü Havalimanında Görüntülendiler: Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem Sevgili mi?
Güller ve Günahlar Ekibinden Anlamlı Farkındalık Pası: Pembe Top Seti Gezdi! Güller ve Günahlar Ekibinden Anlamlı Farkındalık Pası: Pembe Top Seti Gezdi!
ÇOK OKUNANLAR
Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!
  • 12-10-2026 12:22

Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!
  • 13-10-2026 11:44

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!
  • 09-10-2026 12:56

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı
  • 09-10-2026 15:48

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu
  • 09-10-2026 10:39

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu