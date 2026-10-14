Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer 26 Kilo Verdi: Bambaşka Biri Oldu!

Mahmut Tuncer'in kendisi gibi müzisyen kızı Gizem son dönemde geçirdiği fiziksel değişimle magazin kulislerini sallamaya devam ediyor.

Tam 26 kilo verdiğini açıklayan güzel şarkıcı radikal zayıflama maratonunun ardındaki duygusal sebepleri tüm samimiyetiyle paylaştı.

Yeme Bozukluğundan Azim Zaferine

Gizem Tuncer kilo alma döneminin aslında hayatındaki ağır bir kayıpla başladığını itiraf etti.

Anneannesinin vefatından sonra derin bir üzüntüye sürüklendiğini ve bu duygusal boşlukta yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini belirten ünlü şarkıcı bir noktada yeni bir karar alarak hayatının iplerini eline almış. Beslenme alışkanlıklarını baştan aşağı değiştiren ve sporu günlük rutin haline getiren Tuncer bu disiplini sayesinde tam 26 kiloyu geride bıraktı!

Eski Halimi Asla Unutmuyorum!

Yakaladığı o fit ve enerjik görünüme rağmen geçmişini cebinde taşıdığını söyleyen Gizem Tuncer eski kıyafetlerini atmadığını da gizlemedi. Dolabındaki o ilginç manzarayı neşeli bir dille özetleyen genç şarkıcı bakışları üzerine çekti:

"Eski kıyafetlerimi saklamaya devam ediyorum açıkçası... Şu an gardırobumu açtığınızda hem 42 beden hem de 36 beden pantolonların yan yana durduğunu görürsünüz!"

Gerek azmiyle kilo vermek isteyen takipçilerine ilham olan gerekse yeni tarzıyla göz dolduran Gizem Tuncer magazin basınının odağı olmaya devam ediyor.

Bakalım güzel şarkıcı bu tazelenmiş enerjisini yakın zamanda bomba gibi bir şarkı veya klip projesiyle taçlandıracak mı...