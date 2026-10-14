Hadise Programda Gözyaşlarını Tutamadı: "Büyük Bir Travma Yaşadım!"

Türk pop müziğinin en iddialı ve güçlü seslerinden Hadise ünlü sunucu Anas Bukhash'ın YouTube'da yayınlanan sevilen programı ABtalks'a konuk olarak özel hayatına dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. Aile hayatından geçmiş ilişkilerine yaşadığı hayal kırıklıklarından gelecek hayallerine kadar pek çok konuda ilk kez bu kadar açık konuşan ünlü şarkıcı söyleşi sırasında gözyaşlarını tutamadı. Ablası Hülya Açıkgöz ile yaşadığı olaylı ayrılık sürecini ve ilişkilerindeki travmaları anlatan Hadise'nin gözyaşları ve samimi itirafları magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Ablasıyla Yaşadığı Kriz ve Terapist Desteği

2018 yılında menajerliğini üstlenen ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayıran ve ardından ailevi çalkantılarla boğuşan Hadise yaşadığı bu derin travmanın perde arkasını anlattı. Konuşmama kararı aldıklarını belirten ünlü sanatçı yaşadığı psikolojik süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Aramızda bir anlaşmazlık yaşandı ama bu konuda konuşamıyorum çünkü aramızda bu konuları konuşmamak üzere yapılmış bir anlaşma var. Artık konuşmuyoruz ama onu seviyorum. Yaşadığım travma konusunda uzman bir terapistten destek aldım. Kendimi inanılmaz derecede yalnız hissettiğim bir dönemdi ailece ciddi anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Annemi de pek göremiyordum ama bu konudan daha önce hiç bahsetmedim. Aramız iyi olmasa da her zaman yanında olacağım."

İlişkilerdeki Acı İtiraf

Hadise, küs olduğu ablasından bahsederken gözyaşlarını tutamadı: ???? Hadise, uzun süredir konuşmadığı ablasını hâlâ çok sevdiğini söyledi. ???? “Konuşmuyoruz ama onu seviyorum.” ???? “Onu önemsiyorum ve umarım mutludur.” ???? Aralarındaki kırgınlığa rağmen sevgisinin devam ettiğini anlatan Hadise, konuyu konuşurken duygusal anlar yaşadı. ???? Hadise’nin bu süreci atlatabilmek için destek aldığı da belirtildi. — Bulvar Magazin (@BulvarMagazine) October 13, 2026

Özel hayatındaki aşksal hezimetleri içtenlikle değerlendiren Hadise "sevgi bombardımanı" ile başlayan ilişkilerinin sonradan bir hayal kırıklığına dönüştüğünü ifade etti. İlişkilerde yaşadığı kısıtlamalara ve hayallerinin partnerlerine ağır gelmesine sitem eden usta sanatıcı özeleştirisini şöyle sürdürdü:

"Sanırım sorunum yanlış erkeği seçmek. Aslında sorun bende değil, onlarda. Başlangıçta kendilerini mükemmel erkek gibi gösteriyorlar sevgi bombardımanı dediğimiz o dönemde kariyerine hayallerine tam destek veriyorlar. Sonra bir bakıyorsun senin hayallerin onlara ağır gelmeye başlamış. Kadınlar olarak aşık olduğumuzda kendimizi tamamen veririz. Keşke biri de beni benim sevdiğim gibi sevse..."

Artık zamanını geçici ilişkilere harcamak istemediğini belirten güzel popçu hayat arkadaşından beklentilerini dile getirdi. "Kendi paramı zaten kazanıyorum, hediyelerden bahsetmiyorum" diyen Hadise karşısındaki erkeğin güçlü, dürüst, saygılı olması ve rekabet yerine gerçek bir hayat arkadaşı sunabilmesi gerektiğinin altını çizdi.