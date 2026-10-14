Bayhan'dan Şok Eden Çocukluk İtirafı: "Beni Rahibeler Büyüttü İlk Öğrendiğim Din Hristiyanlık Oldu!"

Bayhan Almanya'daki çocukluk yıllarını anlattı: "Beni rahibeler büyüttü, ilk öğrendiğim din Hristiyanlık oldu, kilisede flüt çaldım."

Bayhan'dan Şok Eden Çocukluk İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2026 11:59

Kendine has tarzı ve buğulu sesiyle Türk arabesk müziğinin en nev-i şahsına münhasır isimlerinden Bayhan katıldığı bir programda çocukluğuna dair ezber bozan açıklamalara imza attı!

Zorlu bir çocukluk maratonundan geçtiği zaten bilinen ünlü şarkıcı Almanya'daki Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüdüğü o çocukluk günlerine dönerek hayatının hiç bilinmeyen gizemli bir sayfasını araladı. Rahibeler tarafından yetiştirildiğini ve ilk dini eğitimini orada aldığını itiraf eden Bayhan'ın açıklamaları magazin kulislerinde adeta bomba etkisi yarattı.

Rotasız Bir Çocuğu Terbiye Etmeye Çalıştılar

Almanya'da kaldığı yetimhane günlerini ve oradaki yetiştirilme sürecini içten bir dille anlatan Bayhan rahibelerin üzerindeki etkisinden bahsetti. Çocuk yaşta yaşadığı bu bambaşka kültürel ve dini deneyimi samimiyetle aktaran ünlü sanatçı şu çarpıcı cümlelerle içini döktü:

"Bizi rahibeler büyüttü ve ilk öğrendiğim din Hristiyanlık oldu açıkçası... Kilisede flüt çalardım. Rotasız büyümüş küçük bir çocuğu bir şekilde terbiye etmeye çalıştılar işte."

 

 

 

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