Büşra Pekin'den Cannes Çıkarması: Siyahlar İçindeki Tarzıyla Büyüledi!

Büşra Pekin Cannes'daki MIPCOM fuarına katıldı. Siyah kombiniyle göz kamaştıran başarılı oyuncunun tarzı sosyal medyada beğeni topladı.

Büşra Pekin'den Cannes Çıkarması: Siyahlar İçindeki Tarzıyla Büyüledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2026 11:06

Türk sinema ve televizyon dünyasının en üretken, her projesinde bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncusu Büşra Pekin bu kez oyunculuk performansıyla değil uluslararası bir platformda sergilediği göz kamaştıran tarzıyla magazin gündemine oturdu. Dünyanın en büyük içerik ve eğlence fuarlarından biri olarak kabul edilen Fransa'nın dünya çapındaki ünlü sahil kasabası Cannes'da düzenlenen MIPCOM Fuarı'na katılan güzel oyuncu zarafeti ve stil sahibi tercihleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Siyahlar İçinde Göz Kamaştırdı

Uluslararası medya ve prodüksiyon sektörünün kalbinin attığı Cannes'daki MIPCOM Fuarı dünyanın dört bir yanından gelen ünlü isimleri ve yapımcıları ağırlamaya devam ediyor. Bu prestijli organizasyonda Türkiye'yi temsil eden ve projeleriyle gururlandıran Büşra Pekin kırmızı halı ve fuar alanındaki boy gösterisinde zarafeti simgeleyen siyah bir kombin tercih etti.

Moda otoritelerinden tam not alan ve sadeliği ihtişamla harmanlayan siyah kıyafetiyle göz dolduran ünlü oyuncu, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan isimler arasına girdi. Duru güzelliği ve fit görünümüyle adeta yıllara meydan okuyan Pekin'in kareleri hayranlarından ve moda eleştirmenlerinden övgü yağmuruna tutuldu.

Uluslararası Arenada Türk Yıldızların Şıklık Yarışı

Fransa'daki bu dev buluşmada hem ülkemizi başarıyla temsil eden hem de Türk oyuncuların küresel sahnedeki estetik ve modayı yakından takip eden duruşunu gözler önüne seren Büşra Pekin neşeli ve samimi halleriyle de objektiflere poz verdi. Fuar boyunca uluslararası yapımcılarla bir araya gelen ve yeni projelerin sinyallerini veren başarılı oyuncunun Cannes rüzgarı magazin kulislerinde günün en çok paylaşılan olaylarından biri oldu.

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