Hadise'den Magazin Dünyasını Sarsan İtiraf: "Anne Olmak İstiyorum!"

Hadise ünlü sunucu Anas Bukhash'ın dijital platformda yayınlanan izlenme rekorları kıran sohbet programına konuk oldu. Özel hayatına ve gelecek planlarına dair son derece samimi açıklamalarda bulunan güzel şarkıcı evlilik ve annelik konusundaki duygularını ilk kez bu kadar net bir dille ifade etti.

İnsanların Beklediğinden Erken Olabilir

Hadise: "Yeniden evlenmek istiyorum. İnsanların beklediğinden daha erken olabilir. İçimden böyle geliyor, çünkü anne olmak istiyorum." https://t.co/krjZCJ6X3o — Populicc (@populicc) October 13, 2026

Hayatında yeniden bir sayfa açmaya hazır olduğunun sinyallerini veren ünlü popçu içindeki hisleri şu sözlerle aktardı:

"Yeniden evlenmek istiyorum. İnsanların beklediğinden daha erken olabilir. İçimden böyle geliyor çünkü anne olmak istiyorum."

Kendi iç sesini dinlediğini ve hayatının bu döneminde anne olma arzusunun her şeyin önüne geçtiğini vurgulayan ünlü sanatçının bu iddialı çıkışı hayranları ve takipçileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Sosyal Medyada ve Magazin Kulislerinde Hadise Rüzgarı!

Programın yayınlanmasının hemen ardından Hadise'nin evlilik ve çocuk açıklaması sosyal medya platformlarında günün en çok konuşulan başlığı oldu. Şarkıcının "İnsanların beklediğinden daha erken olabilir" cümlesi magazin kulislerinde "Hayatında gizli bir aşk mı var?" sorularını beraberinde getirdi.

Özel hayatındaki hareketlilik ve annelik heyecanıyla gözleri üzerine çeken usta yorumcunun bu açıklamaları önümüzdeki günlerde magazin gündemini en çok meşgul edecek konuların başında geleceğe benziyor.