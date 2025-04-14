Danla Bilic Şiddet Sonrası İlk Kez Konuştu: “Pes Etmeyeceğim!”

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından şiddete maruz kaldıktan sonra İstanbul Bebek’te objektiflere takıldı. Yüzündeki darp izleri dikkat çeken Bilic, “Fazlası var, eksiği yok” diyerek yaşadığı travmayı gözler önüne serdi.

Şok İçindeyim: Evime Giren Biri Tarafından Yaşadım

İlk kez bu denli yakınından şiddet gören Bilic, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Daha önce sosyal medyada tanımadığım kişiler tarafından takip edildim ama hiçbiri evime giren, tanıdığım biri değildi. Sistematik taciz, iftira ve darp yaşadım. Hâlâ şoktayım. Dileğim, herkes yaşadıklarının arkasında dursun ve hak ettiği cezayı alsın.”

“Sadece İtekledim” Yalanına Tepki Gösterdi

Berk Çetin, tutuklanmasının ardından ifadesinde, “Yumruk atmadım, sadece itekledim” demişti. Ancak görüntüler gerçeği ortaya koydu. Bilic ise bu açıklamaya şöyle yanıt verdi:

“Yalan söyledikleri görüntülerle ortada. ‘Selam vermek için geldim’ diyerek durumu saptırmaya çalışmış. Neyse ki adalet yerini buldu. Bana destek olan herkese minnettarım. Kadın, erkek fark etmeden birçok kişi yanımda oldu.”

Sosyal Medya Tepkilerine Sert Çıkış

Darp anının görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca bazı kullanıcılar, “Görüntülerde bir şey yok” gibi yorumlar yaptı. Bilic, bu sözlere sert çıktı:

“Yorum yapan kadın-erkek fark etmez, kimse kimseye dokunmamalı. O tokat ‘küçük bir hareket’ değil. Vuran da, ‘dokunup geçmiş’ diye aklayan da bunu köpek gibi öğrenmek zorunda. Ben artık hiçbir şeye tepki bile vermiyorum çünkü mücadelem büyük.”

Ünlü İsimlerden Destek Yağdı

Yaşanan olayın ardından Bilic’e birçok ünlü isimden destek mesajı geldi. Daha önce arası bozuk olan Ala Tokel bile barış elini uzattı. Ayrıca Hadise, İrem Derici, Zeynep Bastık, Hafsanur Sancaktutan, Bengü, Beril Pozam ve Cemal Can Canseven de destek veren isimler arasında yer aldı.

“Pes Etmeyeceğim!”

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bilic, bu süreci kolay atlatmadığını belirtti:

“Üç aydır yaşadığım süreci, sosyal medya gücü olmayan kadınlar gibi yönetmeye çalıştım. Tutuklama içimi rahatlatsa da korku hâlâ içimde. ‘Bir sonrakinde ne yapacak?’ kaygısı ile yaşıyorum. Bu korkuyla yaşayan tüm kadınlarla kalbim bir.”

Yüzündeki İzlerin Nedeni: Tıbbi İşlemden Sonra Darp

Bir sosyal medya kullanıcısı, yüzündeki izlerin tokatla oluşamayacağını öne sürdü. Bilic ise net bir açıklama yaptı:

“Bir gün önce enjeksiyonlu bir işlem yaptırmıştım. Yüzümü eğmem bile yasaktı. Bu nedenle darp sonrası oluşan yara çok daha ağır oldu. Yine de böyle bir konuyu açıklamak zorunda kalmak üzücü.”