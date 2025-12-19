Danla Bilic Sessizliğini Bozdu! Narkotik Operasyonu Sonrası Olay Yaratan Paylaşım

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Danla Bilic serbest bırakıldı. Bilic, sosyal medya hesabından jandarma ekiplerine teşekkür ederek "Şafakta alınmadık demeyiz" dedi.

Danla Bilic Sessizliğini Bozdu! Narkotik Operasyonu Sonrası Olay Yaratan Paylaşım
Yayın Tarihi : 19-12-2025 09:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, serbest bırakılmasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Kan ve saç örneği verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Bilic, sosyal medya üzerinden jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Operasyonun Detayları ve Gözaltılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Sarıyer, Şişli, Bakırköy ve Üsküdar başta olmak üzere 7 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonun bilançosu magazin gündemini sarstı:

  • Gözaltına Alınanlar: Danla Bilic, Aleyna Tilki, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız.

  • Adresinde Bulunamayanlar: Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü.

  • Yakalama Kararı Çıkarılanlar: Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli (Yurt dışında oldukları için).

Adli Tıp Süreci: Kan ve Saç Örneği Verildi

Gözaltına alınan isimler, teknik incelemeler için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada uyuşturucu madde kullanımı tespiti için kan ve saç örneği veren ünlüler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

"Şafakta Alınmadık Demeyiz"

İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan Danla Bilic, Instagram hikayesinde esprili ve teşekkür dolu bir paylaşım yaptı:

"Neyse, şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim; canım jandarma bizi gözaltına mı aldılar, evlerinde mi ağırladılar anlamadık. Öyle naziklerdi. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ederim komutanlarım."

