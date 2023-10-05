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Danla Bilic ile Çakal sevgili mi? Sürpriz doğum günü paylaşımı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in doğum gününde rapçi Çakal ile verdiği yakın pozlar, yeni bir aşkın habercisi mi? İkilinin samimi fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Danla Bilic ile Çakal sevgili mi? Sürpriz doğum günü paylaşımı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2023 12:33

Ünlü internet fenomeni Danla Bilic, dün gece dostlarıyla bir araya gelerek doğum gününü kutlamış. Daha önceden oyuncu Kubilay Aka ile birliktelik yaşayan Bilic'in şimdiki gönlünün ünlü rap sanatçısı Çakal'a kaydığı dedikoduları aldı başını gitti. İkisinin samimi pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Danla Bilic'in Doğum Günü Sürprizi: Yeni Aşk mı?

Sosyal medyanın popüler isimlerinden Danla Bilic, doğum günü kutlamasıyla birlikte yeni aşk dedikodularını da beraberinde getirdi. Bilic, son dönemde oyuncu Kubilay Aka ile olan ilişkisiyle adını sıkça duyurmuştu. Ancak şimdi ise rap dünyasının yükselen ismi Çakal ile aralarındaki yakınlaşma konuşuluyor.

Kısa Süren Aşk

Makyaj tutoriallarıyla sosyal medyada büyük bir kitle kazanan Danla Bilic, geçtiğimiz sene oyuncu Kubilay Aka ile beraberlik yaşamıştı. Ancak bu ilişki pek uzun ömürlü olmamıştı. Kubilay Aka, ilişkilerinin sonlandığını; "Denedik, kafalar uyuşmadı." ifadeleriyle açıklamıştı.

Danla Bilic, sosyal medya platformu TikTok'ta yaygın olan 'Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?' temalı videoya yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti. Kubilay Aka ise bu yoruma, "Seninle kimse kıyaslanamaz bile." şeklinde yanıt verdi. Ancak aralarında bir barış olup olmadığı sorusuna Aka, esprili bir dille cevap verdi.

Doğum Günü Sürprizi: Çakal ile Yakınlaşma

Danla Bilic'in en özel gününde rap müziğin çıkış yapan isimlerinden Emirhan Çakal ile yakınlaştığına dair iddialar ortaya atıldı. İkilinin birlikte verdikleri pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Diğer Yarım" Paylaşımı

Bilic ve Çakal'ın birlikte çektirdikleri fotoğrafları "Diğer yarım" notuyla paylaşılması, bu iddiaları güçlendirdi.

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