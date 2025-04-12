Danla Bilic Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edildi! Futbolcu Berk Çetin İsyan Etti: "Yorum Yapmayın"

Danla Bilic’ten Şoke Eden Açıklama: Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edildi

Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla herkesi şoke etti. Ünlü fenomen, Eyüpsultan'da eski sevgilisi tarafından darp edildiğini duyurdu. KADES uygulaması ile polis çağıran Bilic, hukuki süreci başlattığını belirtti. Darp raporu alan fenomen, “Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklandım” ifadelerini kullandı.

“Sistematik Taciz ve Takip Var”

Danla Bilic, sosyal medya üzerinden yaptığı detaylı açıklamada, Ocak ayında biten ilişkisi sonrası eski sevgilisi B.Ç. tarafından uzun süredir taciz ve tehdit edildiğini söyledi. Evine izinsiz girilmeye çalışıldığını, siteye kurye kılığında girildiğini belirten fenomen, “Şoförüme saldırıldı, güvenliğim tehdit altında” diyerek yaşadıklarını bir bir anlattı.

“Yasayı 5 Kez İhlal Etti”

Bilic, uzaklaştırma kararına rağmen B.Ç.’nin kendisini defalarca rahatsız ettiğini ve sonunda üyesi olduğu kulüpte bulunan restoranda darp ettiğini belirtti. “Bugün 11 Nisan 2025 tarihinde açık ve ağır şekilde darp edildim” diyen fenomen, savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını talep etti. Paylaştığı darp fotoğrafı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Futbolcu Berk Çetin Zannedildi, İsyan Etti!

Yaşanan olay sonrası sosyal medya kullanıcıları, isim benzerliği nedeniyle futbolcu Berk Çetin’i Danla Bilic’in eski sevgilisi sandı. Yanlış anlaşılma sonrası isyan eden Berk Çetin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bahsedilen kişi ben değilim. Bu yorumlar ailemi ve işimi etkiliyor. Lütfen artık hesabıma yorum yapmayın” ifadelerine yer verdi.

Ünlü İsimlerden Destek Yağdı

Danla Bilic’e sosyal medya üzerinden destek mesajları yağdı. Uzun süredir küs olduğu Ala Tokel, “Şubelerimi bile aradı, uyarı ve yasakları hiçe saydı” diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İkili, bu olay sonrası birbirini yeniden takibe aldı. Bilic’in eski sevgilisi rapçi Çakal da paylaşımında, “Şiddet acizliktir. Takıntısını aşk sanan karanlığı sahiplenir” diyerek destek verdi.