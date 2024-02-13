Damla Sönmez'in yeni imajına yorum yağdı: 'Tanıyamadım'

Sosyal medya hesabından 1,9 milyon takipçisi bulunan Damla Sönmez, yeni projesi için kıvırcık saçlarıyla çekilen fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına ise "Kıvırdıklarımız kıvıracaklarımızın teminatıdır" notunu düşüren Sönmez, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sönmez'in cesur ve iddialı tarzıyla dikkat çekmesi, hayranlarının da beğenisini kazandı. Yapılan yorumlarda, "Aa bu kim", "Çok güzel olmuş", "Kadın güzel her şey yakışıyor", "Çok güzel olmuş, tanıyamadım" gibi olumlu tepkiler yer aldı.

Damla Sönmez'in yeni imajı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Kıvırcık saçlarıyla farklı bir tarza bürünen oyuncunun, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı geniş bir beğeni ve takdir dalgasıyla karşılandı. Sönmez'in, yeni projeleri ve tarzıyla gündemdeki yerini koruyacağı ise merakla bekleniyor.