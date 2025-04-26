Damla Sönmez Yazı Alanya'da Karşıladı: Bikinili Pozları Olay Oldu

Damla Sönmez, Alanya’da yaz sezonunu açtı. Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallayan oyuncuya binlerce beğeni yağdı.

Damla Sönmez Yazı Alanya'da Karşıladı: Bikinili Pozları Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-04-2025 13:25

Başarılı oyuncu Damla Sönmez, sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte yaz sezonunu açtı. Sönmez, Alanya sahillerinden paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

Deniz Kenarında Enerjisini Yansıttı

Yazın gelişini kutlayan güzel oyuncu, Alanya’da denizin ve güneşin tadını çıkardı. Damla Sönmez, sahilde bikinisiyle verdiği doğal ve enerjik pozları Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

"Yaz geldi sanırdım" notuyla yayınladığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sönmez'in doğallığı ve enerjisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hayranlarından Yoğun İlgi

Damla Sönmez’in paylaştığı fotoğraflar, takipçileri tarafından kısa sürede viral oldu. Hayranları, başarılı oyuncunun enerjisine ve fiziğine övgüler yağdırdı. Oyuncunun yaz sezonuna hızlı bir giriş yapması, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

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